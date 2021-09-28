Google раскритиковала европейских регуляторов за игнорирование Apple в попытках добиться отмены штрафа €4,34 млрд за злоупотребление доминирующим положением Android
Google выступила с критикой в адрес регулирующих органов Европейского Союза за игнорирование Apple и соперничества между Apple и Android в предъявленных компании антимонопольных обвинениях.
В 2018 году Еврокомиссия выписала Google рекордный антимонопольный штраф — €4,34 млрд. Европейский антимонопольщики по итогам многолетнего расследования (оно длилось 5 лет) признали американскую компанию виновной и предписала снять ограничения на предустановку приложений на Android-устройствах. С тех пор Google сделал ряд уступок. Из последних — в июне поисковый гигант согласился бесплатно размещать до 12 поисковых систем для выбора по умолчанию в смартфонах Android в Европе. Но компания по сей день продолжает оспаривать решение Еврокомиссии и рекордный антимонопольный штраф. Решение о необходимости его уплаты ожидается в 2022 году.
В Google заявили, что Европейская комиссия проигнорировала динамику между Apple и Google и преуменьшила влияние Apple на рынок мобильных устройств.
«Комиссия закрыла глаза на реальную динамику конкуренции в этой отрасли, между Apple и Android.
Слишком узко определяя рынки и преуменьшая серьезность ограничений, налагаемых весьма могущественной Apple, Комиссия по ошибке пришла к выводу, что Google доминирует как на рынке мобильных операционных системах, так и в сегменте цифровых магазинов приложений. На самом деле производитель являлся сильным игроком, который эффективно конкурировал с Apple»
Мередит Пикфорд,
адвокат Google
По словам юристов, на самом деле Google — это «исключительный успешный пример силы конкуренции в действии».
Европейская комиссия ранее утверждала, что «включение Apple в общую картину не сильно меняет ситуацию», потому что компании используют разные модели и доля рынка Apple не такая большая. Android установлена примерно на 80% смартфонов в мире.
На самом деле Европейская комиссия вовсе не игнорирует Apple — в апреле европейский регулятор обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства после жалобы Spotify из-за ограничений политики и 30-процентной комиссии App Store.
Евросоюз обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за правил App Store после жалобы Spotify — ей грозит штраф $27,5 млрд
Как известно, подобные судебные разбирательства могут длиться годами, так как судебная система Европы, как и любого государства, устроена таким образом, что можно подавать бесчисленные апелляции.
- В период с 2017 по 2019 годы Европейская комиссия назначила Google три крупных штрафа на общую сумму €8,2 млрд. В 2017 года она оштрафовала поискового гиганта на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-поиска, в 2018 году — на €4,34 млрд за то, что компания вынуждала производителей смартфонов на Android предустанавливать ее сервисы и приложения, а в 2019 году — еще на €1,49 млрд за блокировку рекламы конкурентов. По всем решениям поисковый гигант подал апелляции.
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- В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства на рынке поисковых систем (эксклюзивные контракты с производителями смартфонов с целью продвижения своих сервисов).