Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Google выступила с критикой в адрес регулирующих органов Европейского Союза за игнорирование Apple и соперничества между Apple и Android в предъявленных компании антимонопольных обвинениях.

В 2018 году Еврокомиссия выписала Google рекордный антимонопольный штраф — €4,34 млрд. Европейский антимонопольщики по итогам многолетнего расследования (оно длилось 5 лет) признали американскую компанию виновной и предписала снять ограничения на предустановку приложений на Android-устройствах. С тех пор Google сделал ряд уступок. Из последних — в июне поисковый гигант согласился бесплатно размещать до 12 поисковых систем для выбора по умолчанию в смартфонах Android в Европе. Но компания по сей день продолжает оспаривать решение Еврокомиссии и рекордный антимонопольный штраф. Решение о необходимости его уплаты ожидается в 2022 году.

В Google заявили, что Европейская комиссия проигнорировала динамику между Apple и Google и преуменьшила влияние Apple на рынок мобильных устройств.

«Комиссия закрыла глаза на реальную динамику конкуренции в этой отрасли, между Apple и Android. Слишком узко определяя рынки и преуменьшая серьезность ограничений, налагаемых весьма могущественной Apple, Комиссия по ошибке пришла к выводу, что Google доминирует как на рынке мобильных операционных системах, так и в сегменте цифровых магазинов приложений. На самом деле производитель являлся сильным игроком, который эффективно конкурировал с Apple» Мередит Пикфорд, адвокат Google

По словам юристов, на самом деле Google — это «исключительный успешный пример силы конкуренции в действии».

Европейская комиссия ранее утверждала, что «включение Apple в общую картину не сильно меняет ситуацию», потому что компании используют разные модели и доля рынка Apple не такая большая. Android установлена примерно на 80% смартфонов в мире.

На самом деле Европейская комиссия вовсе не игнорирует Apple — в апреле европейский регулятор обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства после жалобы Spotify из-за ограничений политики и 30-процентной комиссии App Store.

Как известно, подобные судебные разбирательства могут длиться годами, так как судебная система Европы, как и любого государства, устроена таким образом, что можно подавать бесчисленные апелляции.