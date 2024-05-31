Google внезапно увеличил цену Gemini 1.5 Flash на 98% и заявил, что предыдущая была «опечаткой»

Google втихаря вдвое увеличил цены на использование API своей новой модели Gemini 1.5 Flash.

Ранее миллион токенов на вывод обходился в 53 цента, а сейчас стоит 1,05 доллара.

Google raised the price of Gemini 1.5 Flash output by 98% without telling anyone. This just a week after announcing the model. Output goes from 0.53/1M to 1.05/1M. How can we trust an API that drastically increases its price in a week? lol pic.twitter.com/NiIqqx6zmi — 𝑨𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑮𝒖𝒚 (@artificialguybr) May 29, 2024

Интересно, что на возмущение в Twitter отреагировал лидер продукта Google AI Логан Килпатрик, заявив, что предыдущая стоимость всего лишь была… «опечаткой».

Gemini 1.5 Flash — это небольшая мультимодальная (способная анализировать текст, видео, аудио и изображения) языковая модель с контекстным окном в 2 млн токенов, которую Google представил 14 мая. В то время Джош Вудворд, вице-президент Google Labs, отметил, что разработчикам следует использовать Gemini 1.5 Flash, если они хотят быстро выполнять задачи, где низкая задержка имеет значение (с другой стороны Gemini 1.5 Pro ориентирована на «более общие или сложные, часто многоэтапные задачи с соображениями»)

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Вчера Google объявил, что увеличивает лимит скорости для Gemini 1,5 Flash до 1000 запросов в минуту и отменяет лимит запросов в день.

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