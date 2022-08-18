Google возрождает удобное чтение RSS и новостей сайтов в новой вкладке на боковой панели Chrome

Скрытая в недавней тестовой сборке браузера Chrome «Лента подписки» (Following feed) зажгла у многих надежду на возвращение Google Reader – RSS-агрегатор, прекративший работу в 2013 году. Повторный запуск продукта маловероятен, но удобный просмотр новостей и подписок может возродиться в каком-либо ином виде.

Еще в марте в Chrome добавили боковую панель для просмотра закладок и статей из списка чтения. На выходных блог Chrome Story заметил новый флаг в Gerrit, нестабильной тестовой сборке аналога Chrome с открытым исходным кодом Chromium. Включение флага #following-feed-sidepanel (теперь также доступного в тестовой сборке Chrome, Canary) добавляет на боковую панель еще одну опцию: Feed.

Кевин Тофел из About Chromebooks пишет, что базовый код функции «настоятельно предполагает» средство чтения RSS-каналов, основанное на конкретном языке «веб-каналов». С другой стороны, в том же разделе кода, обеспечивающем взаимодействие между браузером и боковой панелью, отмечается, что это будет «интерфейс, который контент Discover Feed… будет использовать для связи с браузером».

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Изложенное не совсем понятно и двусмысленно, но может свидетельствовать о продолжении усилий Google по использованию открытого стандарта RSS в экосистеме Google Follow.

Кнопка «Подписаться» была представлена ​​​​в эксперименте Chrome для Android в мае 2021 года. Подписка на сайт позволяла видеть его последние обновления на новой вкладке Chrome, аналогично просмотру новостей в Android-версии браузера. В начале этого года эта функция появилась в настольных версиях Chromium Gerrit, а кнопка «Подписаться» теперь доступна в Chrome Canary.

На прошлой неделе Chrome обновил свое руководство для владельцев сайтов, которые хотят, чтобы читатели следили за их сайтами, в котором попросило их сделать заголовки каналов описательными и создать единый канал для читателей вместо того, чтобы предлагать несколько разделов.

Вчера, 17 августа, сайт About Chromebooks задал вопрос напрямую Адриане Портер Фелт, техническому директору Google по направлению Chrome и получил ответ:

…это RSS плюс дополнительный контент, извлеченный из тела сайтов, не использующих RSS.

Так что, похоже, любителям удобного чтения RSS осталось ждать недолго. А может быть и нет – разговоры о тестировании RSS в Chrome идут уже год.

Источники: Ars Technica, About Chromebooks