Google: всё больше веб-трафика передаётся через защищённые соединения

В течение нескольких лет Google оказывает давление на отрасль с целью увеличения использования HTTPS в сети интернет. Безопасное соединение на обеих сторонах по умолчанию позволяет защитить данные пользователей от перехвата или манипулирования.

Для собственных продуктов Google использует соединение HTTPS в 89% случаев. Для сравнения, в начале 2014 года этот показатель составлял около 50%. На протяжении последнего года количества сайтов в перечне 100 наиболее популярных ресурсов, использующих HTTPS, удвоилось – с 37 до 71.

Также отчёт Google свидетельствует о постоянном увеличении использования безопасных соединений. Что касается браузера Chrome, то 74% просматриваемых в США страниц сейчас передаётся с использованием шифрования. А вот в Японии этот показатель составляет лишь 56%. Отмечается, что рост показателей сдерживают старые мобильные устройства, не поддерживают шифрование на аппаратном уровне.

С подробным отчётом Google об использовании безопасных соединениях в разных странах и на разных платформах можно ознакомиться по следующему адресу.

Источник: Engadget