Google втихую обновила предупреждение о режиме инкогнито в Chrome — после иска о незаконном отслеживании активности

В обновленном тексте говорится, что анонимный режим позволит просматривать страницы конфиденциально, однако не изменит способ сбора данных на сайтах.
Несколько недель назад Google согласилась урегулировать иск на $5 млрд по поводу незаконного отслеживания активности пользователей во время активации режима инкогнито в браузере Chrome. И сейчас втихую обновила предупреждение, которое появляется во время активации анонимного просмотра, согласно тексту, замеченному в последней сборке Canary Google Chrome, версия 122.0.6251.0.
Вот обновленный текст (жирным шрифтом – то, что добавлено):
«Другие люди, которые пользуются этим устройством, не увидят вашу активность, поэтому вы сможете просматривать веб-страницы конфиденциально. Это не изменит способ сбора данных посещаемых вами веб-сайтами и службами, которыми они пользуются, в частности Google. Загрузка, закладки и списки чтения будут сохранены.
Маркеры под сообщением тем временем остаются неизменными, указывая на то, что деятельность в браузере все еще может быть видимой для «веб-сайтов, которые вы посещаете», «работодателя или учебного заведения» и «вашего интернет-провайдера».
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Изменения в предупреждении приметны тем, что Google ранее ссылалась на него, как доказательство того, что она информировала пользователей о типах отслеживания, которые все еще могут происходить в режиме анонимного просмотра.
«Мы четко заявляем — каждый раз, когда вы открываете новую анонимную вкладку, веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в браузере во время вашего сеанса», — говорил в прошлом году представитель компании Хосе Кастаньеда.
Однако судью этот аргумент не убедил, и предложение Google об упрощенном судеПри рассмотрении дела в порядке упрощенного производства суд исследует доказательства и письменные объяснения, изложенные в заявлениях по существу дела, а в случае рассмотрения дела с уведомлением (вызовом) участников дела — также заслушивает их устные объяснения и свидетельские показания. Судебные дебаты не проводятся. отклонили в августе прошлого года.
Источник: The Verge