Google выпустила два новых Android-приложения для людей с нарушениями слуха

За последние пару-тройку лет компания Google создала несколько мобильных приложений для людей с физическими или зрительными нарушениями. Теперь поисковый гигант хочет обеспечить поддержку глухих и слабослышащих пользователей, представив два новых приложения – Live Transcribe и Sound Amplifier.

Live Transcribe автоматически переводит окружающую речь в текст в режиме реального времени, позволяя людям с ограниченными возможностями общаться в ситуациях, когда им достаточно тяжело это делать. Приложение распознаёт более 70 языков и диалектов, позволяет назначить основной и дополнительный языки для быстрого переключения между ними. Сейчас Google работает над тем, чтобы научить алгоритм автоматически понимать язык, чтобы пользователям не приходилось постоянно его переключать. В приложении можно настроить размер шрифта или сменить тему оформления, есть также несколько функций, облегчающих использование программы. Например, индикатор громкости, информирующий, что вы находитесь в шумной обстановке или тактильная обратная связь, сигнализирующая, если кто-то обращается к вам.

В случае, если Live Transcribe не может перевести речь в текст из-за слишком громкой обстановки вокруг, есть кнопка для вызова клавиатуры, это позволит набрать сообщение и показать его тому, с кем вы разговариваете. В Google отметили, что учли проблему конфиденциальности, поэтому ни аудиозаметки, ни текстовые записи на серверах не сохраняются. Для Live Transcribe используется Cloud Speech API, так что необходимо постоянное подключение к интернету.

Второе приложение – Sound Amplifier – позволяет настроить параметры звука для оптимального восприятия. Это что-то вроде слухового аппарата, только вместо специального устройства используется смартфон и пара проводных наушников. Приложение представляет собой экран с несколькими ползунками, которые позволяют уменьшить громкость окружающих звуков, настроить отдельно уровни для левого и правого уха, а также усилить восприятие голоса. Для Sound Amplifier используется новый механизм обработки динамических эффектов в Android 9 Pie, поэтому приложение доступно только на смартфонах с последней версией Android. К тому же для работы усилителя звука не требуется подключение к Интернету – вся обработка выполняется локально.

Live Transcribe и Sound Amplifier уже доступны в Google Play и в дальнейшем будут предварительно установлены на все смартфоны Pixel 3. В Google не исключают возможности создания iOS-версий приложений в будущем, но пока что ориентированы только на Android.

Источник: The Verge