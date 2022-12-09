Google выпустила Chrome 108 — с режимами экономии оперативной памяти и энергии

Google объявил о двух новых настройках производительности в своем браузере Chrome: Memory Saver (режим экономии памяти) и Energy Saver (режим экономии энергии).

Режим Memory Saver обещает снизить использование памяти Chrome до 40%, переводя неактивные вкладки в спящий режим — они просто перезагрузятся, когда снова понадобятся пользователям.

Тем временем, режим Energy Saver ограничивает фоновую активность и визуальные эффекты для сайтов с анимацией и видео, когда уровень заряда аккумулятора вашего ноутбука падает ниже 20%.

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Эти функции разворачиваются с выпуском Chrome 108 и будут доступны во всем мире для Windows, MacOS и ChromeOS в ближайшие недели.

При желании оба режима можно активировать вручную уже сейчас с помощью следующих команд:

режим экономии энергии — chrome://flags/#battery-saver-mode-available;

режим сохранения памяти — chrome://flags/#high-efficiency-mode-available.

Отдельные сайты можно ограничить от перехода в спящий режим или, конечно, полностью отключить эти функции.

Smooth-running tabs? ✅

Extended battery life? ✅ Get ready to enjoy a supercharged browsing experience as #Chrome rolls out new Memory Saver and Energy Saver modes. Learn more about these new customizable performance settings: https://t.co/a0rnusO7vB pic.twitter.com/etea0vs55l — Chrome (@googlechrome) December 8, 2022

Объявление Google появилось через день после того, как Microsoft рассказала, что только в сентябре ее браузер Edge перевел в спящий режим 1,38 миллиарда вкладок. Несколько лет назад компания выпустила собственную версию режима экономии, который может автоматически переводить вкладки в спящий режим после пяти минут бездействия (период можно уменьшить до 30 секунд), а в начале года усовершенствовала функцию в выпуске Edge 100.

По данным Microsoft, эта функция экономит 85% памяти и 99% ресурсов ЦП для Microsoft Edge. Microsoft также имеет игровой режим, который может автоматически уменьшать загрузку процессора, когда обнаруживает, что вы играете в игру на своем ПК.

Еще одна функция, доступная в обновлении Chrome 108 для ПК, новый ярлык «@» – он поможет быстро искать вкладки, закладки и истории напрямую из адресной строки браузера.