Google выпустила Chrome 108 — с режимами экономии оперативной памяти и энергии

Google объявил о двух новых настройках производительности в своем браузере Chrome: Memory Saver (режим экономии памяти) и Energy Saver (режим экономии энергии).

Режим Memory Saver обещает снизить использование памяти Chrome до 40%, переводя неактивные вкладки в спящий режим — они просто перезагрузятся, когда снова понадобятся пользователям.

Тем временем, режим Energy Saver ограничивает фоновую активность и визуальные эффекты для сайтов с анимацией и видео, когда уровень заряда аккумулятора вашего ноутбука падает ниже 20%.

Эти функции разворачиваются с выпуском Chrome 108 и будут доступны во всем мире для Windows, MacOS и ChromeOS в ближайшие недели.

При желании оба режима можно активировать вручную уже сейчас с помощью следующих команд:

Отдельные сайты можно ограничить от перехода в спящий режим или, конечно, полностью отключить эти функции.

Get ready to enjoy a supercharged browsing experience as #Chrome rolls out new Memory Saver and Energy Saver modes. Learn more about these new customizable performance settings: https://t.co/a0rnusO7vB pic.twitter.com/etea0vs55l

— Chrome (@googlechrome) December 8, 2022