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Google выпустила Chrome 108 — с режимами экономии оперативной памяти и энергии

Google выпустила Chrome 108 — с режимами экономии оперативной памяти и энергии

Google объявил о двух новых настройках производительности в своем браузере Chrome: Memory Saver (режим экономии памяти) и Energy Saver (режим экономии энергии).

Режим Memory Saver обещает снизить использование памяти Chrome до 40%, переводя неактивные вкладки в спящий режим — они просто перезагрузятся, когда снова понадобятся пользователям.

Google додала в Chrome режими економії пам'яті та енергії

Тем временем, режим Energy Saver ограничивает фоновую активность и визуальные эффекты для сайтов с анимацией и видео, когда уровень заряда аккумулятора вашего ноутбука падает ниже 20%.

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Google додала в Chrome режими економії пам'яті та енергії

Эти функции разворачиваются с выпуском Chrome 108 и будут доступны во всем мире для Windows, MacOS и ChromeOS в ближайшие недели.

При желании оба режима можно активировать вручную уже сейчас с помощью следующих команд:

  • режим экономии энергии — chrome://flags/#battery-saver-mode-available;
  • режим сохранения памяти — chrome://flags/#high-efficiency-mode-available.

Отдельные сайты можно ограничить от перехода в спящий режим или, конечно, полностью отключить эти функции.

Объявление Google появилось через день после того, как Microsoft рассказала, что только в сентябре ее браузер Edge перевел в спящий режим 1,38 миллиарда вкладок. Несколько лет назад компания выпустила собственную версию режима экономии, который может автоматически переводить вкладки в спящий режим после пяти минут бездействия (период можно уменьшить до 30 секунд), а в начале года усовершенствовала функцию в выпуске Edge 100.

По данным Microsoft, эта функция экономит 85% памяти и 99% ресурсов ЦП для Microsoft Edge. Microsoft также имеет игровой режим, который может автоматически уменьшать загрузку процессора, когда обнаруживает, что вы играете в игру на своем ПК.

Еще одна функция, доступная в обновлении Chrome 108 для ПК, новый ярлык «@» – он поможет быстро искать вкладки, закладки и истории напрямую из адресной строки браузера.

Google добавила в Chrome ярлыки «@» — быстрый поиск вкладок, закладок и истории прямо из адресной строки браузера


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