Google добавила в Chrome ярлыки «@» — быстрый поиск вкладок, закладок и истории прямо из адресной строки браузера

Если вы работаете с множеством вкладок, с историей браузера или храните много закладок, разобраться в этом многообразии будет проще с помощью нового ярлыка «@», вводимого в адресной строке. Функция доступна в последнем обновлении Chrome 108 для ПК. Найти что-то среди десятков открытых окон не выполняя еще один поиск в интернете иногда бывает удобно.

При вводе «собачки» в адресную строку, открывается всплывающее меню быстрого перехода к поиску по вкладкам, закладкам и истории. Оттуда же можно быстро открыть эти страницы. Вариантом использования команды является «собачка» с подписью, например @bookmarks или @history

Google демонстрирует склонность к внедрению символа @ во все свои сервисы. В октябре появились новые дескрипторы «@» в стиле Twitter для пользователей YouTube. Компания также начала продвигать новые функции для разработчиков в своих продуктах Workspace / Google Docs, которые могут вызывать внешние файлы и сторонние приложения с помощью тегов, начинающихся с «@».

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Новая функция Chrome впервые появилась в сентябре в бета-версии ChromeOS 106, а сейчас стала полноценной и доступной для всех. Сообщение в блоге Google также указывает на существующую функцию Chrome, которая позволяет создавать собственные ярлыки поиска по сайту:

«У вас есть любимые сайты, которые вы часто ищете, такие, как YouTube или Google Drive? Вы также можете активировать свои собственные ярлыки поиска по сайту, чтобы выполнять поиск по ним прямо из адресной строки Chrome. Перейдите в «Управление поисковыми системами и поиском по сайту» (chrome://settings/searchEngines) в настройках Chrome и активируйте их. Вы можете быстро добраться туда с помощью Chrome Actions, введя “customize site search” (настроить поиск по сайту)».

Источник: The Verge