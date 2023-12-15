Google выпустила инструмент диагностики и инструкции по ремонту телефонов Pixel

Google выпустила инструмент, который поможет пользователям диагностировать проблемы с телефонами Pixel. Они могут запустить приложение комбинацией #*#7287#*# на клавиатуре и проверить, работает ли их телефон до или после ремонта.

В приложении доступен ряд диагностических инструментов. Пользователи могут запустить полный диагностический тест, чтобы выявить проблемы во всем устройстве, но также есть возможность запустить отдельные тесты для обнаружения физических дефектов и проблем дисплея, сенсоров и подключения телефона к сетям. Новый инструмент доступен для всех телефонов Pixel на английском, передает The Verge.

Кроме приложения для диагностики, Google выпустила обновленные руководства по ремонту, которые, по словам компании, «проще в использовании для технического персонала и мастеров-любителей». Пока они доступны на английском и французском только для Pixel Fold, Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Google заявляет, что добавит инструкции по ремонту предыдущих и будущих устройств «в ближайшие месяцы».