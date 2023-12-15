Новости Устройства 15.12.2023 в 12:21 comment views icon

Google выпустила инструмент диагностики и инструкции по ремонту телефонов Pixel

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Google выпустила инструмент диагностики и инструкции по ремонту телефонов Pixel

Google выпустила инструмент, который поможет пользователям диагностировать проблемы с телефонами Pixel. Они могут запустить приложение комбинацией #*#7287#*# на клавиатуре и проверить, работает ли их телефон до или после ремонта.

В приложении доступен ряд диагностических инструментов. Пользователи могут запустить полный диагностический тест, чтобы выявить проблемы во всем устройстве, но также есть возможность запустить отдельные тесты для обнаружения физических дефектов и проблем дисплея, сенсоров и подключения телефона к сетям. Новый инструмент доступен для всех телефонов Pixel на английском, передает The Verge.

Google выпустила инструмент диагностики и инструкции по ремонту телефонов Pixel

Кроме приложения для диагностики, Google выпустила обновленные руководства по ремонту, которые, по словам компании, «проще в использовании для технического персонала и мастеров-любителей». Пока они доступны на английском и французском только для Pixel Fold, Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Google заявляет, что добавит инструкции по ремонту предыдущих и будущих устройств «в ближайшие месяцы».

В начале месяца Google представила новый режим ремонта, который владельцы Pixel Phone могут активировать, когда их устройство находится в ремонте. Эта функция предназначена для защиты приватной информации пользователей, пока телефон находится у мастера.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Відчуйте себе VIP з простою зарплатною карткою. І не має значення, де ви працюєте
Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
Знижки до 50%, кешбек і не тільки. «Абанк» продовжує програму підтримки клієнтів, які купують в «АТБ»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить