Google заказала у Samsung разработку специальной высокопроизводительной SoC Exynos

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В конце прошлого года Samsung решила отказаться от разработки собственных ядер для мобильных платформ Exynos и использовать по лицензии обычные ядра ARM. Тем неожиданнее воспринимаются свежие сведения о разработке заказной однокристальной платформы Exynos для Google.

Сообщается, что изначально Google рассматривала возможность разработать платформу своими силами, а также изучала альтернативных поставщиков, но в итоге остановила свой выбор на Samsung.

Процессоры Exynos сейчас является одной из главных претензий к смартфонам Samsung. По крайней мере, в соответствующих новостях и на форумах пользователи довольно часто называют процессоры Exynos в качестве главной причины их нелюбви к смартфонам Samsung. И за последнее время уровень недоверия к Exynos заметно вырос.

Этот заказной Exynos должен сочетать стандартные ядра CPU и GPU ARM, а также специализированное вычислительные блоки разработки Google. Иными словами, от Exynos в нем останется только название.

По предварительным данным, центральный процессор пока безымянной SoC Samsung Exynos для Google будет трехкластерным — с двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A78, двумя ядрами среднепроизводительными Cortex-A76 и четырьмя энергоэффективными Cortex-A55. Графическая часть будет представлена GPU Mali MP20 на основе новой архитектуры ARM под кодовым названием Borr. CPU Cortex-A78 и графическая архитектура Borr пока не были представлены официально.

Учитывая, что Cortex-A77 примерно на 20% быстрее, чем A76, а A78 должен быть еще производительнее, речь явно идет о высокопроизводительном решении — возможно, даже чересчур производительным для смартфона.

Для выпуска платформы Samsung будет использовать техпроцесс 5 нм с использованием экстремальной ультрафиолетовой литографии, что должно положительно сказаться на энергопотреблении и тепловыделении чипа, но неясно, окажутся ли параметры подходящими для использования в форм-факторе смартфона. Потенциально эта SoC может найти применение в будущих ноутбуках под управлением Chrome OS, которые сейчас в основном используют процессоры Intel.

На подложке вместе с CPU и GPU должны соседствовать вычислительный блок собственной разработки Google, включающий процессор изображений Google Core ISP и нейронный процессор NPU для ускорения задач ИИ. То есть, серверы могут оказаться одной из областей возможного применения этого чипа.

Также сообщается, что в партнерстве с Samsung заинтересована не только Google, но и Facebook, которая может загрузить подразделение Exynos заказами на чипы для гарнитур дополненной и виртуальной реальности Oculus.

Источник: SamMobile