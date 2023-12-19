Новости IT-бизнес 19.12.2023 в 10:58 comment views icon

Google заплатит $700 млн и внесет «незначительные» изменения в Google Play — для урегулирования антимонопольного иска от США

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Google заплатит $700 млн и внесет «незначительные» изменения в Google Play — для урегулирования антимонопольного иска от США

Epic Games — не единственная, кто победил Google в антимонопольной борьбе.

Техногигант внесет изменения в работу своего магазина программ на территории США и должен заплатить $700 млн в рамках урегулирования иска от всех 50 штатов, обвинивших компанию в завышении цены для потребителей из-за незаконных ограничений на распространение приложений на устройствах Android и ненужных комиссий за транзакции в программах.

$629 млн направят пользователям, которые переплатили за программы или услуги в магазине приложений Google — каждый получит по меньшей мере по $2 и дополнительные выплаты в зависимости от своих расходов в Google Play в период с 16 августа 2016 по 30 сентября 2023 года. $70 млн отдадут штатам, которые используют средства на свое усмотрение, и еще $1 млн пойдет на «администрирование урегулирования».

Компания также расширит возможности для разработчиков программ и игр, чтобы предоставить потребителям альтернативный вариант выставления счетов за покупки наряду с платежной системой Google Play.

«‎Эпическая» победа: суд удовлетворил иск Epic Games и признал, что Google незаконно «доминировала» среди магазинов программ

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