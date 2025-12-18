Google запускает Gemini 3 Flash, которая лучше понимает пользователей — она становится моделью по умолчанию в приложении

Google представила быструю и недорогую модель Gemini 3 Flash, созданную на основе Gemini 3, которую компания выпустила в прошлом месяце. Одновременно Google делает эту модель стандартной в приложении Gemini и в AI-режиме поиска.

Новая Flash-модель появилась через шесть месяцев после анонса Gemini 2.5 Flash и предлагает существенные улучшения. По результатам бенчмарков Gemini 3 Flash значительно превосходит предшественника и по отдельным показателям сравнивается с другими флагманскими моделями, в частности Gemini 3 Pro и GPT-5.2. Модель набрала 33,7% без использования инструментов в тесте Humanity’s Last Exam, который оценивает экспертизу в различных отраслях. Для сравнения, Gemini 3 Pro показала результат 37,5%, Gemini 2.5 Flash — 11%, а недавно выпущенная GPT-5.2 — 34,5%.

В бенчмарке мультимодальности и соображений MMMU-Pro новая модель опередила всех конкурентов с результатом 81,2%. Google делает Gemini 3 Flash моделью по умолчанию в приложении Gemini по всему миру, заменяя Gemini 2.5 Flash. Компания заявляет, что новая модель хорошо распознает мультимодальный контент и предоставляет ответы на его основе. Например, можно загрузить короткое видео по пиклболу и попросить совета, нарисовать эскиз и попросить модель угадать, что изображено, или загрузить аудиозапись для анализа или создания викторины.

Также модель лучше понимает намерения пользователей и может генерировать более визуальные ответы с элементами вроде изображений и таблиц. Кроме этого, в приложении Gemini ее можно использовать для создания прототипов приложений с помощью текстовых запросов. Gemini 3 Pro доступна для всех пользователей в США в поиске.

«Мы позиционируем Flash как универсальную рабочую модель. Если посмотреть на цены на вход и выход, Flash является значительно более дешевым предложением. Это позволяет многим компаниям эффективно выполнять массовые задачи. В отрасли происходит то, что все эти модели становятся все более мощными, бросают вызов друг другу и расширяют границы возможного», — заявила Талси Доши, старший директор и руководитель продукта Gemini Models.

Для разработчиков модель предоставляется в формате предварительного доступа через API, а также в Antigravity — новом инструменте Google для программирования, выпущенном в прошлом месяце. По данным компании, Gemini 3 Pro набирает 78% в верифицированном бенчмарке программирования SWE-bench, уступая лишь GPT-5.2. Google отмечает, что модель хорошо подходит для анализа видео, извлечения данных и визуальных Q&A, а благодаря скорости — для быстрых и повторяющихся рабочих процессов.

Google утверждает, что новая модель превосходит Gemini 2.5 Pro, будучи в три раза быстрее. Для задач с рассуждением она в среднем использует на 30% меньше токенов, чем 2.5 Pro, что может уменьшить общие расходы на отдельные задачи. После релиза Gemini 3 Google обрабатывает более 1 трлн токенов в день через свой API на фоне жесткой конкуренции с OpenAI.

Источник: TechCrunch.com