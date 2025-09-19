Новости ИИ 19.09.2025 comment views icon

Google интегрирует Gemini в Chrome: ИИ поможет узнать о странице или исследовать тему и получит возможности агента

Вадим Карпусь

Google інтегрує Gemini у Chrome: ШІ допоможе дізнатися про сторінку або дослідити тему та отримає можливості агента

Google объявила о крупнейшем обновлении Chrome в истории браузера с новыми функциями искусственного интеллекта. Фактически речь идет об интеграции ИИ Gemini в браузер Chrome для компьютеров Mac и ПК. Пользователи Chrome в США получат доступ первыми, и Gemini сможет объяснять сложную информацию на любой веб-странице.

В компании по этому поводу заявляют:

«Сегодня мы делаем еще один важный шаг, чтобы сделать интернет лучше, а браузер — умнее. Это не просто дополнительные функции, а фундаментальное изменение природы просмотра, переход от пассивного опыта к проактивному и интеллектуальному».

Gemini в Chrome

Google стремится создать браузер, который выходит за рамки «воспроизведения веба», используя контекст — страницы, которые вы читаете, или вкладки, которые вы открываете. Теперь Chrome оснащен ассистентом Gemini in Chrome, который может анализировать страницы и отвечать на вопросы о статьях.

Google інтегрує Gemini у Chrome: ШІ допоможе дізнатися про сторінку або дослідити тему та отримає можливості агента
Gemini в Chrome

В правом верхнем углу браузера появится небольшой символ Gemini, нажав на который можно будет выбрать опции вроде «узнать о странице» или «исследовать тему». По умолчанию интерфейс Ask Gemini будет отвечать на вопросы, связанные с открытой вкладкой. Gemini в Chrome также будет запоминать посещенные вами сайты, чтобы упрощать повторный поиск нужных страниц.

Google інтегрує Gemini у Chrome: ШІ допоможе дізнатися про сторінку або дослідити тему та отримає можливості агента
Контекстный поиск AI Mode

Контекстный поиск AI Mode[/caption]

Gemini в Chrome будет работать с несколькими вкладками одновременно, что удобно для сравнения и обобщения информации с разных сайтов. ИИ-помощник интегрируется с приложениями Google, такими как Calendar, YouTube и Maps, чтобы, например, находить конкретные моменты в видео на YouTube или планировать встречи без выхода с веб-страницы.

Google інтегрує Gemini у Chrome: ШІ допоможе дізнатися про сторінку або дослідити тему та отримає можливості агента
Интеграция с YouTube

Адресная строка

Большие изменения коснутся и адресной строки Chrome, известной как Omnibox. Она получит поддержку AI Mode, основанного на технологиях Google Search. Это усовершенствованная версия AI Overviews, которая способна обрабатывать сложные, многочастные вопросы и отвечать в форме разговора.

Google інтегрує Gemini у Chrome: ШІ допоможе дізнатися про сторінку або дослідити тему та отримає можливості агента
Режим AI Mode в Chrome

Адресная строка также получила контекстные подсказки для поиска, которые будут предлагать дополнительные вопросы в зависимости от контента страницы. Например, при просмотре сайта с матрасами Omnibox может предложить поискать: «Какая политика гарантии?»

Google сообщила, что контекстные подсказки уже доступны в США, а AI Mode станет доступным в конце этого месяца. Обе функции пока работают только на английском и в ближайшее время распространятся на другие страны.

Несмотря на впечатляющие новые возможности, Google отмечает, что генеративный ИИ еще находится в процессе развития, и пользователям следует проверять результаты: на странице Gemini до сих пор указано предупреждение «Gemini может ошибаться, поэтому проверяйте информацию».

Защита и безопасность

Расширенный режим защиты Chrome, использующий Gemini Nano для выявления мошеннических схем с «поддержкой пользователей», получает обновление для блокировки сайтов с вирусами или поддельными розыгрышами. Также Google интегрирует ИИ в менеджер паролей Chrome, позволяя менять скомпрометированные пароли одним кликом на поддерживаемых сайтах — среди них Spotify, Duolingo, H&M, Coursera и другие.

Агентские возможности Gemini в Chrome

Google также работает над расширением агентских функций для ИИ-ассистента. В ближайшие месяцы Gemini в Chrome сможет выполнять многошаговые задачи — от заказа продуктов до бронирования визита к парикмахеру. Таким образом пользователи смогут заняться другими делами, «пока Chrome выполняет рутинную работу, превращая 30-минутные задачи в процесс в три клика».

Google інтегрує Gemini у Chrome: ШІ допоможе дізнатися про сторінку або дослідити тему та отримає можливості агента
Агентские возможности Gemini в Chrome

Ассистент также поможет найти веб-страницы из истории просмотра. Например, можно будет спросить: «Какой сайт с ореховым письменным столом я смотрел на прошлой неделе?» — и Gemini сможет его открыть.

Google также планирует добавить Gemini в приложение Chrome для iOS в ближайшее время.

Источник: macrumors, neowin, theverge, techcrunch

