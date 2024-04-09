Google запускает Gemini Code Assist — еще одного конкурента Copilot GitHub

Во вторник на своей конференции Cloud Next Корпорация Google представила Gemini Code Assist — ИИ-помощник в кодировании, ранее анонсированный как Duet AI.

Gemini Code Assist анонсировали на конференции Cloud Next, сообщает Techcrunch.

Duet AI стал общедоступным в конце 2023 года. Но сейчас Google перенес сервис с модели Codey на Gemini.

Code Assist будет доступен через плагины VS Code и JetBrains.

Сообщается, что из-за ряда нюансов Code Assist будет прямым конкурентом Copilot Enterprise от GitHub.

Среди них — поддержка Gemini 1.5 Pro, который, имеет окно с миллионами токенов, что позволяет получать больше контекста за конкурентов.

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Это позволяет получать более точные предложения по коду, а также изменять большие фрагменты кода.

Как и GitHub Enterprise, Code Assist также можно точно настроить на основе внутренней кодовой базы компании.

«Настройка кода с помощью RAG с Gemini Code Assist значительно улучшила качество помощи Gemini для наших разработчиков по завершению и генерации кода», — заявляет Кай Ду, директор по разработке компании turing.

Эта функция сейчас находится на этапе предварительного просмотра.

Другой особенностью, которая выделяет Code Assist, является его способность поддерживать локальные кодовые базы, например, у GitLab, GitHub и BitBucket Atlassian и другие — это то, что не предлагают конкуренты Google.

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Google сотрудничает с рядом компаний, ориентированных на разработчиков, чтобы перенести их базы знаний в Gemini. Ранее в этом году Stack Overflow уже объявил о партнерстве с Google Cloud. Datadog, Datastax, Elastic, HashiCorp, Neo4j, Pinecone, Redis, Singlestore и Snyk теперь также сотрудничают с Google.