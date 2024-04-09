Google запускает Gemini Code Assist — еще одного конкурента Copilot GitHub

Во вторник на своей конференции Cloud Next Корпорация Google представила Gemini Code Assist — ИИ-помощник в кодировании, ранее анонсированный как Duet AI.
Gemini Code Assist анонсировали на конференции Cloud Next, сообщает Techcrunch.
Duet AI стал общедоступным в конце 2023 года. Но сейчас Google перенес сервис с модели Codey на Gemini.
Code Assist будет доступен через плагины VS Code и JetBrains.
Сообщается, что из-за ряда нюансов Code Assist будет прямым конкурентом Copilot Enterprise от GitHub.
Среди них — поддержка Gemini 1.5 Pro, который, имеет окно с миллионами токенов, что позволяет получать больше контекста за конкурентов.
Это позволяет получать более точные предложения по коду, а также изменять большие фрагменты кода.
Как и GitHub Enterprise, Code Assist также можно точно настроить на основе внутренней кодовой базы компании.
«Настройка кода с помощью RAG с Gemini Code Assist значительно улучшила качество помощи Gemini для наших разработчиков по завершению и генерации кода», — заявляет Кай Ду, директор по разработке компании turing.
Эта функция сейчас находится на этапе предварительного просмотра.
Другой особенностью, которая выделяет Code Assist, является его способность поддерживать локальные кодовые базы, например, у GitLab, GitHub и BitBucket Atlassian и другие — это то, что не предлагают конкуренты Google.
Google сотрудничает с рядом компаний, ориентированных на разработчиков, чтобы перенести их базы знаний в Gemini. Ранее в этом году Stack Overflow уже объявил о партнерстве с Google Cloud. Datadog, Datastax, Elastic, HashiCorp, Neo4j, Pinecone, Redis, Singlestore и Snyk теперь также сотрудничают с Google.