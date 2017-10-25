Google запустила поддержку дополнений для Gmail

Ранее в этом году компания Google анонсировала внедрение системы дополнений для почтового сервиса Gmail. И теперь наконец эта система была запущена в работу.

С ее помощью сторонние разработчики могут интегрировать свои сервисы непосредственно в Gmail. Первыми партнёрами стали Asana, Trello, DialPad, Intuit QuickBooks, Wrike. В скором времени также появится поддержка DocuSign. Система дополнений позволит корпоративным пользователям сэкономить некоторое время при работе с электронной корреспонденций благодаря тому, что не потребуется часто переключаться между приложениями.

Пока что Google добавляет в Gmail лишь те дополнения, которые ориентированы на сферу бизнеса. Пока нет сведений, появятся ли в сервисе потребительские дополнения. На текущий момент поддержка дополнений реализована в веб-версии Gmail и на платформе Android. О сроках внедрения этой функции на iOS пока не сообщается.

Источник: The Verge