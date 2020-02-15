Google «засветила» Android 11, упомянув ключевые новшества следующей версии ОС





На днях Google открыла страницу следующей ОС Android 11 на официальном сайте для разработчиков. И хотя вскоре после запуска страница была удалена, в интернете ничто не исчезает бесследно. Как обычно, глазастые пользователи успели заметить утечку и наделать скриншотов.

На момент доступности страницы ни одна из ссылок, включая предложение «опробовать Android 11 на любом устройстве Pixel» не работала. Но в описании выделены три главные точки, на которых сосредоточено следующее крупное обновление Android:

Изменения в поведении — изменения в системе, которые могут повлиять на работу приложений, работающих на Android 11.

Функции безопасности — новые меры безопасности для защиты данных пользователя, которые должны поддерживаться в приложениях.

Новые функции и API — программные интерфейсы для складных устройств, новые возможности обмена контентом, подключения, биометрии, медиаконтента, нейросетей, и пр.

В прошлом году Google обновила бренд Android и перешла на новую схему наименования, положив конец давней традиции с дополнительными названиями в честь десертов. Тогда же говорилось, что сладкие кодовые имена теперь будут использоваться только разработчиками. Но в этой утечке новая версия фигурирует под названием Android 11, хотя ранее Google называла ее Android R. То есть, похоже, Google решила отказываться и от буквенных кодовых имен.

Первая бета-версия Android 11 должна выйти в следующем месяце (Android 10 Q в прошлом году стала доступна 13 марта), а финальная традиционно ожидается в конце августа или начале сентября. Полноценный анонс Android 11, где нам расскажут о главных нововведениях, как всегда состоится на конференции Google I/O, которая в этом году пройдет с 12 по 14 мая.

Источник: Android Police