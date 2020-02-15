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Google «засветила» Android 11, упомянув ключевые новшества следующей версии ОС

Google «засветила» Android 11, упомянув ключевые новшества следующей версии ОС

Google «засветила» Android 11, упомянув ключевые новшества следующей версии ОС


На днях Google открыла страницу следующей ОС Android 11 на официальном сайте для разработчиков. И хотя вскоре после запуска страница была удалена, в интернете ничто не исчезает бесследно. Как обычно, глазастые пользователи успели заметить утечку и наделать скриншотов.

На момент доступности страницы ни одна из ссылок, включая предложение «опробовать Android 11 на любом устройстве Pixel» не работала. Но в описании выделены три главные точки, на которых сосредоточено следующее крупное обновление Android:

  • Изменения в поведении — изменения в системе, которые могут повлиять на работу приложений, работающих на Android 11.
  • Функции безопасности — новые меры безопасности для защиты данных пользователя, которые должны поддерживаться в приложениях.
  • Новые функции и API —  программные интерфейсы для складных устройств, новые возможности обмена контентом, подключения, биометрии, медиаконтента, нейросетей, и пр.

В прошлом году Google обновила бренд Android и перешла на новую схему наименования, положив конец давней традиции с дополнительными названиями в честь десертов. Тогда же говорилось, что сладкие кодовые имена теперь будут использоваться только разработчиками. Но в этой утечке новая версия фигурирует под названием Android 11, хотя ранее Google называла ее Android R. То есть, похоже, Google решила отказываться и от буквенных кодовых имен.

Первая бета-версия Android 11 должна выйти в следующем месяце (Android 10 Q в прошлом году стала доступна 13 марта), а финальная традиционно ожидается в конце августа или начале сентября. Полноценный анонс Android 11, где нам расскажут о главных нововведениях, как всегда состоится на конференции Google I/O, которая в этом году пройдет с 12 по 14 мая.

Источник:  Android Police

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