Android 11 и Pixel 4a представят 12 мая. Объявлены сроки проведения Google I/O 2020

Генеральный директор Google Сундар Пичаи раскрыл на своей страничке в Twitter точные сроки проведения ежегодной конференции разработчиков Google I/O 2020 — она пройдет с 12 по 14 мая. Естественно, и в этот раз не обошлось без традиционной головоломки, предшествовавшей анонсу.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1

— Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020