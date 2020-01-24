Android 11 и Pixel 4a представят 12 мая. Объявлены сроки проведения Google I/O 2020





Генеральный директор Google Сундар Пичаи раскрыл на своей страничке в Twitter точные сроки проведения ежегодной конференции разработчиков Google I/O 2020 — она пройдет с 12 по 14 мая. Естественно, и в этот раз не обошлось без традиционной головоломки, предшествовавшей анонсу.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020

Место проведения мероприятия остается неизменным вот уже пятый год — это амфитеатр Шорлайн, находящийся в Маунтин-Вью (округ Санта-Клара штата Калифорния, США) рядом со штаб-квартирой Google и может вместить до 22 500 гостей. Напомним, решение проводить конференцию на открытом воздухе Google приняла в 2016 году, до этого — с 2008 по 2015 год — мероприятие проводилось в выставочном центре Moscone Center.

Итак, то, что Google выбрала именно эти даты — хорошая новость, хотя бы потому, что не будет накладки. В конце прошлого года Microsoft запланировала собственную конференцию Build 2020 на 19-21 мая. То есть, впервые за много лет два ключевых события мировой IT-индустрии не наложатся друг на друга по времени, так что не придется разрываться.

Как правило, все крупные анонсы происходят в первый же день в рамках пленарного доклада. Говоря об анонсах, Google I/O — это в первую очередь следующая версия мобильной ОС Android, а также обновления ключевых сервисов и программных продуктов компании. В прошлом году в рамках Google I/O также представили недорогие смартфоны Pixel 3a и 3a XL, которые в итоге помогли Google удвоить продажи смартфонов. Так что в этих числах вполне можно ожидать преемников Pixel 4a и 4a XL.

Источник: Google