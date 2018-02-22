Госорганы определились с тем, как провайдеры должны блокировать доступ к запрещённым российским сайтам

В мае прошлого года президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие санкции против РФ, предусматривающие блокирование доступа к ряду российских интернет-ресурсов для украинских пользователей. В частности, украинским провайдерам запретили осуществлять доступ к крупным российским сайтам, таким как «Яндекс», Mail.ru, а также социальным сетям «Одноклассники» и «ВКонтакте» на 3 года.

При этом государственные органы не предоставляли провайдерам чётких инструкций, каким именно образом необходимо блокировать доступ к запрещённым сайтам. Не уточнялось, каким образом они должны блокировать интернет-ресурсы технически и какой из государственных органов будет контролировать исполнение. В результате, каждый из операторов осуществлял блокировку в зависимости от своих особенностей и возможностей. А саму блокировку при желании можно было легко обойти.

Однако совсем недавно появилась информация о наличии доработанного документа, регламентирующего, каким образом будут блокироваться подсанкционные сервисы. Сведения о нём возникли в процессе документа согласования между госорганами. Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации одобрила необходимый проект постановления Кабмина, разработанный Госспецсвязи (выполняет функцию администратора в сфере телекома).

В согласованном с НКРСИ проекте указано, что операторы должны осуществлять блокировку сайтов по доменным именам и соответствующим им IP-адресам. С одной стороны, это самая простая форма блокировки. Для этого операторам не понадобится закупать дорогостоящее оборудование. С другой, это не очень технологичный способ. Ведь, заблокировав IP, можно закрыть доступ сразу к нескольким ресурсам, которые находятся по одному и тому же адресу.

«Мы попадем туда же, куда попали россияне. Лочить (сайты) по IP – это путь, когда можно залочить весь интернет», – говорит глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко.

Нужно сказать, что когда в прошлом году указ вступил в силу, некоторые провайдеры были готовы пойти на более жесткие меры – установить на свои сети DPI (Deep Packet Inspection – оборудование, которое используется провайдерами для детальной фильтрации трафика).

Такая мера значительно усложнила бы работу сервисов и приложений VPN, которыми сейчас пользуются украинцы, все еще предпочитающие использовать «ВКонтакте» и «Одноклассники». Согласно исследованию Factum Group, сразу три российских сайта – «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» – попали в рейтинг самых популярных среди украинцев веб-сайтов.

Госспецсвязи также определилось с тем, как мониторить выполнение операторами блокировки. В проекте постановления сказано, что ведомство должно купить специальную аппаратуру, которая будет следить за тем, как провайдеры блокируют сайты. Но, согласно проекту, на это будет выделено всего 3,5 млн грн. Госспецсвязи и СБУ должны установить спецсредства на сетях, которые имеют соединение с сетями других государств. Хотя из постановления неясно, на какие именно сети будет установлено такое оборудование и хватит ли указанной суммы на его закупку.

«Все это постановление – профанация. Я в принципе не понимаю, зачем мониторить то, что априори выполнить нельзя? Ведь эти все блокировки по IP и DNS – они неэффективны», – отмечает глава совета Телекомпалаты Украины Татьяна Попова.

По мнению гендиректора группы компаний «Триолан» Вадима Сидоренко, из постановления не до конца понятно, за чей счет будет осуществляться установка оборудования спецслужб.

Участники рынка в неофициальных беседах рассказывали ранее, что сумма, которая потребуется, чтобы мониторить даже 15 операторов, может составлять несколько сотен миллионов гривен.

«Может, это выделяют деньги не на оборудование, а на то, чтобы заставить кого-то купить это оборудование», – размышляет Сидоренко.

Источник: «Лига.Бизнес»