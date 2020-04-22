Электронные паспорта уже в смартфоне. Главное из презентации новых услуг в приложении «Дія»
Буквально только что завершилась онлайн-презентация Минцифры, посвященная запуску новых услуг в «Дія». Главный анонс, конечно же, — это долгожданные электронные паспорта: цифровые копии загранпаспорта и внутренней ID-карты, которые Кабмин на прошлой неделе приравнял к традиционным документам (Постановление № 278). Они уже доступны всем желающим в последней версии приложения.
На самом деле автоматическое распространение обновление началось еще вчера, но, как обычно, это не мгновенный процесс, так что у некоторых документы могут не отобразиться сразу — разработчики предупреждают, что в зависимости от нагрузки могут возникать временные трудности. В любом случае, это не должно занять много времени.
Сама презентация обошлась без каких-либо сюрпризов — ничего такого, о чем бы мы еще не писали в наших предыдущих новостях (все они собраны по тегу «Дія»), не показали. Перепечатывать еще раз все то, о чем уже говорилось не один раз, особо нет смысла. Поэтому в галерее ниже мы собрали самые показательные слайды презентации со свежей статистикой по всем услугам, доступных в приложении и на сайте «Дія», и планами команда на ближайшее будущее — специально для тех, кто не смотрел трансляцию.
Повторимся, электронные паспорта и другие документы (цифровые версии водительских прав, техпаспорта и студенческого билета) уже доступны в последней версии приложения «Дія» для Android и iOS.
Желающие посмотреть видеозапись презентации найдут ее здесь.
- «Дія» — это мобильное приложение, в котором в итоге планируется объединить все государственные онлайн-сервисы. Его официальный запуск состоялся 6 февраля, а по состоянию на 6 апреля число его установок превысило 2 млн раз.
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- В начале месяца Минцифры вдобавок к приложению запустило сайт электронного правительства «Дія», где в будущем планируется объединить все имеющиеся правительственные сервисы и инструменты для бизнеса и населения.