Электронные паспорта уже в смартфоне. Главное из презентации новых услуг в приложении «Дія»





Буквально только что завершилась онлайн-презентация Минцифры, посвященная запуску новых услуг в «Дія». Главный анонс, конечно же, — это долгожданные электронные паспорта: цифровые копии загранпаспорта и внутренней ID-карты, которые Кабмин на прошлой неделе приравнял к традиционным документам (Постановление № 278). Они уже доступны всем желающим в последней версии приложения.

На самом деле автоматическое распространение обновление началось еще вчера, но, как обычно, это не мгновенный процесс, так что у некоторых документы могут не отобразиться сразу — разработчики предупреждают, что в зависимости от нагрузки могут возникать временные трудности. В любом случае, это не должно занять много времени.

Сама презентация обошлась без каких-либо сюрпризов — ничего такого, о чем бы мы еще не писали в наших предыдущих новостях (все они собраны по тегу «Дія»), не показали. Перепечатывать еще раз все то, о чем уже говорилось не один раз, особо нет смысла. Поэтому в галерее ниже мы собрали самые показательные слайды презентации со свежей статистикой по всем услугам, доступных в приложении и на сайте «Дія», и планами команда на ближайшее будущее — специально для тех, кто не смотрел трансляцию.

Повторимся, электронные паспорта и другие документы (цифровые версии водительских прав, техпаспорта и студенческого билета) уже доступны в последней версии приложения «Дія» для Android и iOS.

Желающие посмотреть видеозапись презентации найдут ее здесь.