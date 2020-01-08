Госслужба занятости запустила «Образовательный портал» с бесплатными обучающими курсами для соискателей и работодателей
Государственная служба занятости запустила новый онлайн-проект для успешного трудоустройства украинцев — «Образовательный портал Госслужбы занятости», на котором собрана полезная информация, обучающие курсы и т.п.
В частности, новый сервис https://skills.dcz.gov.ua/ позволит:
- развить личные компетенции, востребованные на рынке труда;
- получить актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала;
- научиться составлять резюме современного формата;
- подготовиться к собеседованию с работодателем;
- выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в том числе те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.
«Новый сервис поможет безработным развивать навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получать новые компетенции и проходить профессиональное обучение.
Портал поможет реализовать самую важную для службы задачу — найти достойную работу каждому украинцу и квалифицированный персонал каждому работодателю», — подчеркнула Ольга Макогон, директор Государственного центра занятости.
Представители службы отметили, что на сайте будут внедряться новые образовательные программы, разработанные совместно с потенциальными работодателями, а также проводиться вебинары и дистанционное обучение. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.
Благодаря новому сервису также смогут повышать свою квалификацию и работники Государственной службы занятости.
Источник: Госслужба занятости