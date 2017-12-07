ГП “Антонов” на 26% увеличил объем авиаперевозок, избавившись от кабального договора с российской компанией “Волга-Днепр”

Государственное предприятие “Антонов”, входящее в состав ГК «Укроборонпром», по первым итогам 2017 года увеличило объем коммерческих авиаперевозок на 26% по сравнению с 2016 годом. Это стало возможным в том числе благодаря прекращению сотрудничества в этой области с российской компанией “Волга-Днепр”, которая с 2006 года пользуясь условиями “кабального” договора с “Антоновым”, была монополистом на рынке авиаперевозок самолетами Ан-124 “Руслан”.

Общий налет за 11 месяцев этого года составил уже 4823,1 часов, в то время как за весь 2016 год этот показатель был на уровне 3831,9 часов. Только за последние три месяца “Антонов” налетал 2120 часов, в то время как российская компания “Волга-Днепр” имеющая большее количество самолетов – только 1786 часов. Таким образом, украинскими самолетами было перевезено больше грузов, получено больше прибыли и уплачено больше налогов в украинские бюджеты всех уровней.

По заключенному ранее договору российская “Волга-Днепр” осуществляла весь логистический менеджмент, распоряжаясь самолетами “Антонова” и самостоятельно, по своему усмотрению, распределяла прибыль, большая часть которого оставалась в России. Но в конце 2016 года “Антонов” реализовал программу прекращения такой “сотрудничества”. Для этого были задействованы компании Antonov Salis Gmbh, для реализации участия украинской компании в программе НАТО – SALIS и Dreamlifts LTD, для обеспечения логистического сопровождения коммерческих перевозок.

Учитывая тендерные условия НАТО для заключения контракта на перевозки по программе SALIS, “Антонов” создал Antonov Salis gmbh, которая входит в его структуру. При этом, юридический механизм создания Antonov Salis gmbh в интересах обеспечения участия ГП “Антонов” в тендере, был согласован с соответствующими структурами Альянса. И именно благодаря выполнению всех требований тендера, год назад, НАТО подписало контракт в интересах ГП “Антонов”.

В свою очередь, британская компания Dreamlifts LTD является агентской компанией, без которой невозможно осуществлять международные коммерческие авиаперевозки по всему миру. Привлечение таких компаний является обычной и многолетней практикой абсолютного большинства авиаперевозчиков мирового уровня. Главной особенностью Dreamlifts LTD является то, что ее специалистами являются граждане Евросоюза, которые после агрессии России больше не желали работать в Ruslan International – еще одном детище российской “Волга-Днепр”.

Напомним, что согласно данным компании, украинские “Авиалинии Антонова” перевозят 35% всех крупногабаритных и сверхтяжелых грузов в мире.

Источник: ГП “Антонов”