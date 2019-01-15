ГП «Антонов» планирует возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» до конца года

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Авиастроительное государственное предприятие «Антонов» планирует возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» уже в этом году. Об этом в эфире телеканала «Прямий» первый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко.

Омельченко отметил, что сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года. При этом он особо подчеркнул, производство будет осуществляться без использования российских комплектующих.

«Мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, производящими авиационную технику. Уже сейчас мы на завершающей стадии полной переработки всей электронной составляющей этого транспортного самолета. И надеемся, что она будет окончательно принята инженерной и конструкторской группой ГП «Антонов», чтобы в этом году начать сборку первого самолета», — отметил Омельченко.

Источник: cfts.org.ua