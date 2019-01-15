ГП «Антонов» планирует возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» до конца года
Авиастроительное государственное предприятие «Антонов» планирует возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» уже в этом году. Об этом в эфире телеканала «Прямий» первый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко.
Омельченко отметил, что сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года. При этом он особо подчеркнул, производство будет осуществляться без использования российских комплектующих.
«Мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, производящими авиационную технику. Уже сейчас мы на завершающей стадии полной переработки всей электронной составляющей этого транспортного самолета. И надеемся, что она будет окончательно принята инженерной и конструкторской группой ГП «Антонов», чтобы в этом году начать сборку первого самолета», — отметил Омельченко.
Источник: cfts.org.ua
- С 2015 года ГП «Антонов», ХАГПП и 410-й завод были переданы в государственный концерн «Укроборонпром», в который входит большинство предприятий украинского ОПК.
- Ан-124 «Руслан» (по классификации NATO - Condor) — тяжёлый дальний транспортный самолёт, разработанный в ОКБ им. О. К. Антонова. Он является самым грузоподъёмным в мире серийным грузовым самолётом. Ан-124 «Руслан» имеет длину 69,1 м и размах крыла 73,3 м. Его грузоподъёмность составляет 120 т (до 150 т в специальной модификации Ан-124-100М-150).
- Первый полёт опытный образец самолёта Ан-124 совершил 24 декабря 1982 года в Киеве.
- В прошлом году с помощью Ан-124-100 «Руслан» была доставлена часть головного обтекателя для первого тестового запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy. Также в 2018 году украинский самолет Ан-124-100 «Руслан» участововал в съемках одного из эпизодов американского сериала Mega Machines.