Украинский транспортный самолёт Ан-124-100 «Руслан» стал героем американского сериала Mega Machines

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Об украинском транспортном самолёте Ан-124-100 «Руслан» сняли новый эпизод в американском сериале «Мегамашины». Об этом сообщает государственное предприятие «Антонов» на своей странице в Facebook.

«В новом выпуске сериала Mega Machines: The World’s Strongest Plane главным героем стал самолёт Ан-124-100 «Руслан», который является самым большим из серийно выпускавшихся транспортных самолётов. В частности, создатели программы были поражены возможностью «Руслана» одновременно перевезти сразу три вертолёта Apache. Съемки фильма проходили на самолетах, эксплуатируемых компанией «Авиалинии Антонова», – говорится в сообщении компании.

Добавим, недавно украинский самолёт Ан-124-100 «Руслан» использовался для перевозки части ракеты для компании SpaceX. А в конце 2017 года украинская авиастроительная компания ГП «Антонов» заключила контракт с французской компанией «Боллоре» на перевозку европейских спутников и сопутствующего оборудования для них при помощи самолётов Ан-124 «Руслан».

Источник: Facebook