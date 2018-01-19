Украинский транспортный самолёт Ан-124-100 «Руслан» стал героем американского сериала Mega Machines
Об украинском транспортном самолёте Ан-124-100 «Руслан» сняли новый эпизод в американском сериале «Мегамашины». Об этом сообщает государственное предприятие «Антонов» на своей странице в Facebook.
«В новом выпуске сериала Mega Machines: The World’s Strongest Plane главным героем стал самолёт Ан-124-100 «Руслан», который является самым большим из серийно выпускавшихся транспортных самолётов. В частности, создатели программы были поражены возможностью «Руслана» одновременно перевезти сразу три вертолёта Apache. Съемки фильма проходили на самолетах, эксплуатируемых компанией «Авиалинии Антонова», – говорится в сообщении компании.
Добавим, недавно украинский самолёт Ан-124-100 «Руслан» использовался для перевозки части ракеты для компании SpaceX. А в конце 2017 года украинская авиастроительная компания ГП «Антонов» заключила контракт с французской компанией «Боллоре» на перевозку европейских спутников и сопутствующего оборудования для них при помощи самолётов Ан-124 «Руслан».
Источник: Facebook
- Ан-124 «Руслан» - это тяжёлый дальний транспортный самолёт, разработанный в ОКБ им. О. К. Антонова. Он является самым грузоподъёмным в мире серийным грузовым самолётом. Ан-124 «Руслан» имеет длину 69,1 м и размах крыла 73,3 м. Его грузоподъёмность составляет 120 т (до 150 т в специальной модификации Ан-124-100М-150).
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- Изначально самолёт Ан-124 «Руслан» создавался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, таких как тягач МЗКТ-79221, а также для проведения крупномасштабных десантных воздушных перевозок личного состава и тяжёлой боевой техники. Также самолёт предназначался и для крупнотоннажных перевозок в интересах народного хозяйства. Гражданский вариант самолёта может выполнять полёты на всех географических широтах и предназначен для перевозки грузов, в том числе нестандартных крупногабаритных.
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- Первый полёт опытный образец самолёта Ан-124 совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолёт поступил в январе 1987 года, всего были построены 56 машин, в том числе один прототип для наземных статических испытаний.