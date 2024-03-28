GPT Store «сдулся»? В феврале на кастомизированных чатботов приходилось 1,5% посещений веб-сайта ChatGPT

OpenAI рассчитывала, что персонализированные чат-боты ускорят ее бизнес, однако последние данные свидетельствуют о том, что ими мало кто интересуется.

С ноября стартап, запустивший ChatGPT, позволил платным пользователям создавать собственные версии чат-ботов — тогда как остальные могут ими воспользоваться через отдельный онлайн-магазин, запущенный в январе 2024-го

Согласно анализу Financial Times, некоторые из самых популярных версий GPT служат для образовательных целей, генерируют изображения, предсказывают будущие цены на акции и помогают «обмануть» детекторы плагиата, используемые в школах и университетах (эти инструменты были просмотрены не менее 3 миллионов раз, несмотря на то, что OpenAI запрещает приложения, которые привлекают или пропагандируют образовательную нечестность).

Так же есть и другие чат-боты, которые нарушают политику компании в том, что касается предоставления финансовых, юридических или медицинских советов, не проверенных квалифицированными специалистами.

В целом видение руководителя OpenAI Сэма Альтмана заключается в том, чтобы кастомизированные версии ChatGPT (чат-бота, который имеет 100 миллионов пользователей еженедельно) ускорили бизнес и стали чем-то вроде магазина программ Apple для iPhone. Он анонсировал, что ведущие создатели GPT начнут получать часть дохода от своих программ позже в этом году, стремясь привлечь больше разработчиков.

В то же время данные о популярности чат-ботов сейчас неутешительны — статистика SimilarWeb показывает, что GPT, созданные подписчиками, составляли лишь 1,5% посещений веб-сайта ChatGPT в феврале (хотя это ограниченные показатели, поскольку они не включают просмотры в мобильном приложении).

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OpenAI заявляла, что миллионы людей взаимодействовали с GPT с момента запуска магазина. Некоторые известные компании, в частности приложение для походов AllTrails и система поиска путешествий Kayak, создали собственные версии. Canva также была одной из первых, кто запустил специализированный GPT, который набрал более 4,4 миллиона просмотров.

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