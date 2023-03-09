GrammarlyGO – новое решение на основе генеративного ИИ для работы с текстами (украинцы смогут получить доступ одними из первых)

Украинская компания Grammarly анонсировала новое решение для работы с текстами – GrammarlyGO. Это контекстно-зависимый помощник, работающий на основе генеративного искусственного интеллекта. Он призван расширить творческие возможности и повысить производительность при работе с текстами.

По задумке авторов, GrammarlyGO будет предлагать уникальные, релевантные, контекстно-зависимые предложения, которые учитывают личный стиль написания. Инструмент сможет по запросу предлагать помощь непосредственно в приложениях, где люди пишут, будь то цепочка сообщений электронной почты или полноформатный документ.

GrammarlyGO позволяет переписывать текст, изменяя при этом его тон или длину. Также на основании подсказок пользователя ИИ способен «составлять высококачественный текст, экономя время на поиске идеальных слов». При этом учитывается контекст, стиль письма и цели. Ещё новый инструмент может служить в качестве партнёра по разработке идей или мозговому штурму. Дополнительно GrammarlyGO может быстро анализировать контекст электронных писем и готовить продуманный ответ.

Бета-версию GrammarlyGO начнут внедрять в апреле для всех клиентов Grammarly Premium, Grammarly Business и Grammarly for Education, а также пользователей бесплатного плана Grammarly в некоторых странах. Одними из первых опробовать новый инструмент смогут пользователи в Украине, а также США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Германии и Польше. Также в апреле откроется доступ к GrammarlyGO для сторонних разработчиков через Grammarly Text Editor SDK.

Источник: grammarly