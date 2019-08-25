Гранд-финал The International 2019 покажут в кинотеатрах Multiplex [Обновлено: в нем сыграют OG и Team Liquid]
Уже через несколько часов в Шанхае на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» пройдет гранд-финал The International 2019, крупнейшего турнира по MOBA-игре Dota 2; прямо сейчас PSG.LGD и Team Liquid борются за выход из нижней сетки (из верхней сети вышла OG). И посмотреть его можно будет на большом экране.
Сеть кинотеатров Multiplex решила вновь провести трансляцию финала The International в своих заведениях.
«Чашка ароматного кофе, попкорн и грандиозное противостояние лучших геймеров мира по Dota 2. Именно такое утро ожидает всех зрителей Multiplex в воскресенье», — говорится в сообщении организаторов.
Посмотреть гранд-финал The International 2019 можно в кинотеатрах Multiplex, расположенных в следующих городах:
- Киев в ТРЦ Lavina Mall;
- Киев в ТРЦ Проспект;
- Киев в ТРЦ SkyMall;
- Днепр Multiplex в ТРЦ Dafi;
- Днепр Multiplex в ТРЦ Караван;
- Кривой Рог в ТРЦ Union;
- Харьков в ТРЦ Dafi;
- Херсон в ТРЦ Фабрика;
- Хмельницкий в ТРЦ Оазис;
- Чернигов в ТРЦ Hollywood;
- Львов в СТРЦ Спартак;
- Львов в ТРЦ Victoria Gardens;
- Одесса в ТРЦ Gagarinn Plaza.
Как отмечалось выше, из верхней сетки в гранд-финал вышел прошлогодний чемпион: команда OG (ранее известная как monkey Business). Имя соперника OG из нижней сетки станет известно с минуты на минуту. OG и победитель схватки между PSG.LGD и Team Liquid поборются за главный приз в размере $15,5 млн. К слову, общий призовой фонд чемпионата в этом году преодолел отметку в $34 млн. Это абсолютный рекорд среди киберспортивных мероприятий.
Обновлено: Итак, из весьма зрелищной схватки между PSG.LGD и Team Liquid победителем вышла вторая команда. Именно Team Liquid, победитель The International 2017 сыграет с OG в гранд-финале The International 2019.
- Dota 2 — одна из самых сложных и самых популярных дисциплин в киберспорте. В ней игроки, разделенные на две противоборствующие команды по пять человек, играют за одного из 113 персонажей с уникальными и изменяемыми характеристиками.
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- The International — крупнейший мировой турнир по Dota 2. В прошлом году победителем турнира The International стала команда из Европы OG (ранее известная как monkey Business). За победу игроки получили более $11 млн.