Гранд-финал The International 2019 покажут в кинотеатрах Multiplex [Обновлено: в нем сыграют OG и Team Liquid]

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Уже через несколько часов в Шанхае на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» пройдет гранд-финал The International 2019, крупнейшего турнира по MOBA-игре Dota 2; прямо сейчас PSG.LGD и Team Liquid борются за выход из нижней сетки (из верхней сети вышла OG). И посмотреть его можно будет на большом экране.

Сеть кинотеатров Multiplex решила вновь провести трансляцию финала The International в своих заведениях.

«Чашка ароматного кофе, попкорн и грандиозное противостояние лучших геймеров мира по Dota 2. Именно такое утро ожидает всех зрителей Multiplex в воскресенье», — говорится в сообщении организаторов.

Посмотреть гранд-финал The International 2019 можно в кинотеатрах Multiplex, расположенных в следующих городах:

Киев в ТРЦ Lavina Mall;

Киев в ТРЦ Проспект;

Киев в ТРЦ SkyMall;

Днепр Multiplex в ТРЦ Dafi;

Днепр Multiplex в ТРЦ Караван;

Кривой Рог в ТРЦ Union;

Харьков в ТРЦ Dafi;

Херсон в ТРЦ Фабрика;

Хмельницкий в ТРЦ Оазис;

Чернигов в ТРЦ Hollywood;

Львов в СТРЦ Спартак;

Львов в ТРЦ Victoria Gardens;

Одесса в ТРЦ Gagarinn Plaza.

Как отмечалось выше, из верхней сетки в гранд-финал вышел прошлогодний чемпион: команда OG (ранее известная как monkey Business). Имя соперника OG из нижней сетки станет известно с минуты на минуту. OG и победитель схватки между PSG.LGD и Team Liquid поборются за главный приз в размере $15,5 млн. К слову, общий призовой фонд чемпионата в этом году преодолел отметку в $34 млн. Это абсолютный рекорд среди киберспортивных мероприятий.

Обновлено: Итак, из весьма зрелищной схватки между PSG.LGD и Team Liquid победителем вышла вторая команда. Именно Team Liquid, победитель The International 2017 сыграет с OG в гранд-финале The International 2019.