«Гражданская война» / Civil War ─ новый фильм о США на грани исчезновения от режиссера «Из машины»

Следующий фильм режиссера Алекса Гарланда «Гражданская война» выглядит как остросюжетная антиутопия. Действие разворачивается в ближайшем будущем в США, которые находятся в состоянии жестокой гражданской войны, когда силы из Техаса и Калифорнии направляются в Белый дом.

На канале А24 вышел трейлер фильма «Гражданская война», рассказывающий о небольшой группе, пытающейся проникнуть в хорошо укрепленный Вашингтон, округ Колумбия. В трейлере не так уж много подробностей, но есть слоган «все империи падут», что говорит о развале страны.

В фильме «Гражданская война» снимались Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спэни, Соноя Мизуно и Стивен МакКинли Хендерсон, а также Ник Офферман в роли президента. Алекс Гарланд известен по фильмам «28 дней спустя», «Не отпускай меня», «Из машины» и «Аннигиляция». В случае «Гражданской войни» он одновременно является сценаристом и режиссером.

Фильм «Гражданская война» должен появиться в кинотеатрах 26 апреля 2024 года.

Источник: The Verge