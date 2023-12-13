Новости Кино 13.12.2023 в 17:04 comment views icon

«Гражданская война» / Civil War ─ новый фильм о США на грани исчезновения от режиссера «Из машины»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

«Гражданская война» / Civil War ─ новый фильм о США на грани исчезновения от режиссера «Из машины»

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Следующий фильм режиссера Алекса Гарланда «Гражданская война» выглядит как остросюжетная антиутопия. Действие разворачивается в ближайшем будущем в США, которые находятся в состоянии жестокой гражданской войны, когда силы из Техаса и Калифорнии направляются в Белый дом.

«Гражданская война» ─ новый фильм о США на грани исчезновения от режиссера «Из машины»

На канале А24 вышел трейлер фильма «Гражданская война», рассказывающий о небольшой группе, пытающейся проникнуть в хорошо укрепленный Вашингтон, округ Колумбия. В трейлере не так уж много подробностей, но есть слоган «все империи падут», что говорит о развале страны.

В фильме «Гражданская война» снимались Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спэни, Соноя Мизуно и Стивен МакКинли Хендерсон, а также Ник Офферман в роли президента. Алекс Гарланд известен по фильмам «28 дней спустя», «Не отпускай меня», «Из машины» и «Аннигиляция». В случае «Гражданской войни» он одновременно является сценаристом и режиссером.

Фильм «Гражданская война» должен появиться в кинотеатрах 26 апреля 2024 года.

Источник: The Verge

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