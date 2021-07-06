Грядущие умные часы Samsung Galaxy Watch 4 Classic засветились в утечке с разных ракурсов и в разных цветах

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Компания Samsung готовится к анонсу следующего поколения своей линейки умных часов Galaxy. И, судя по имеющимся данным, в этих устройствах можно ожидать больших изменений.

Во-первых, схема именования изменена на Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Во-вторых, они будут использовать новомодный интерфейс One UI Watch, основанный на Google WearOS, а не на Tizen. Кроме того, обновлению подвергся и внешний вид умных часов. Инсайдер Эван Бласс поделился изображениями модели Samsung Galaxy Watch 4 Classic, демонстрирующими устройство со всех сторон.

Galaxy Watch4 Classic pic.twitter.com/RDI6cq4ToR — Evan Blass (@evleaks) July 4, 2021

Модель Classic выглядит как обычные дизайнерские часы. Можно видеть круглый корпус из нержавеющей стали или алюминия, толстый безель и две кнопки по бокам. Устройство будет предлагаться в чёрном, белом и серебристом цветах.

Сообщается, что Samsung выпустит три варианта размеров часов, которые будут гармонично смотреться на руках различных размеров.: 42 мм, 44 мм и 46 мм.

Что касается функций Galaxy Watch 4 Classic, то можно ожидать различных режимов отслеживания состояния здоровья и занятий спортом, а также появление нового показателя – процентное содержание жира в организме.

Источник: phonearena