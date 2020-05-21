Грядущий флагман Vivo X50 получит камеру с большим объективом и механическим стабилизатором изображения

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Vivo начала понемногу раскрывать информацию о своём следующем флагманском смартфоне X50. В соцсети Weibo был опубликован ролик, демонстрирующий камеру с очень крупным объективом. Предположительно этот крупный объектив предназначен для главного модуля камеры. При этом объектив вращается благодаря манипуляциям роботизированного стабилизатора. Устройство также содержит перископический телеобъектив и два дополнительных модуля.

Ранее, рассказывая о концептуальном смартфоне Apex 2020, компания Vivo говорила о намерении использовать механический стабилизатор для его главной 48-мегапиксельной камеры. Тогда отмечалось, что такое решение на 200% более эффективное по сравнению с традиционной оптической системой стабилизации изображения. Это позволяет делать ночные снимки с более длительной выдержкой и снимать более плавное видео. Судя по всему, Vivo X50 станет первым коммерческим смартфоном, оснащённым таким механическим стабилизатором.

Под камерой можно видеть надпись, которая говорит о переменном фокусном расстоянии 16-135 мм. Фактически, фокусное расстояние 16 мм свойственно сверхширокоугольному модуля. Если главный модуль имеет объектив с фокусным расстояние 27 мм, то перископический модуль обеспечивает 5-кратное оптическое увеличение.

Вероятно, смартфон Vivo X50 использует новый сенсор изображения Samsung ISOCELL GN1. Как утверждает Vivo, в устройстве используется крупный 1/1,3-дюймовый сенсор с крупными пикселями размерами 2,4 мкм. Это должно обеспечить хороший результат при съёмке в условиях слабого освещения. Вместе с тем, использование крупного сенсора и системы стабилизации изображения объясняет применение столь большого объектива.

Напомним, официальный анонс смартфона Vivo X50 ожидается 1 июня.

Источник: The Verge