vivo APEX 2020 — когда новых решений в смартфоне невпроворот





Изначально бренд vivo планировал роскошную презентацию в рамках MWC, но, как известно, случился коронавирус, который разрушил планы многих компаний и сейчас угрожает куда более серьезными последствиями. И все же концептуальный смартфон vivo APEX 2020, рекламой которого принадлежащий концерну BBK бренд vivo дразнил нас последнее время, представлен официально. И теперь можно представление о множестве новых решений, над реализацией которых сейчас работает производитель.

Как всегда с концептами, нет никакой гарантии воплощения всех этих идей в коммерческих моделях, но, опираясь на опыт прошлых лет и стратегию производителя, можно смело заявить, что это не просто демонстрация ради демонстрации (в свое время на основе оригинального концептуального Vivo APEX вышел серийный vivo NEX, а затем многое из концептуального Vivo APEX 2019 перенесли в Vivo NEX 3). К тому же, инноваций в vivo APEX 2020 столько, что с лихвой хватит на несколько моделей.

Вышедший в прошлом году vivo NEX 3, как известно, стал первым смартфоном с так называемым экраном-водопадом, выделяющимся сильно загнутыми боковыми частями. В APEX 2020 компания пошла еще дальше со вторым поколением такого экрана, получившего маркетинговое название Fullview Edgeless и отличающегося еще более изогнутыми боковыми частями. В частности, они загибаются на угол 120°. Диагональ и разрешение — панели 6,45 дюйма и 1080p.

vivo APEX 2020 сохранил и другую главную особенность Vivo APEX 2019 — полное отсутствие аппаратных кнопок, а также каких-либо отверстий или разъемов. Напомним, у vivo NEX 3 аппаратных кнопок регулировки громкости тоже нет, вместо них используются виртуальные на боковой части экрана и работают они вполне хорошо.

Как и другие модели APEX и NEX, новая APEX 2020 выделяется отсутствием каких-либо вырезов или отверстий под фронтальную камеру, которая здесь впервые vivo спрятана под поверхностью экрана. Напомним, ранее мы уже видели прототип смартфона Oppo со встроенной под экран фронтальной камерой. К слову, подэкранная селфи-камера APEX 2020 характеризуется разрешением 16 Мп. Vivo заявляет, что ей удалось увеличить светопропускание этой части экрана в шесть раз, одновременно разработав соответствующие алгоритмы для улучшения качества изображения.

До этого момента vivo не славилась инновациями по части камер, но APEX 2020 явно указывает на некоторые весьма амбициозные цели. Пожалуй, ключевой является технология, которую Vivo называет «непрерывным оптическим увеличением». Судя по формулировке, подразумевается «фактическое оптическое увеличение». Даже самые продвинутые камерофоны именитых брендов, в том числе и недавно дебютировавший Galaxy S20 Ultra, полагаются на основной широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и ПО для обработки снимков в диапазоне фокусных расстояний; на самом деле это просто цифровой зум с несколькими дополнительными оптическими этапами обработки. Но перископический модуль камеры APEX 2020 должен выделяться на фоне тех, что используется в нынешних серийных моделях. В частности, упоминается две группы подвижных линз в оптической схеме, которые позволят поднять коэффициент оптического увеличения с 5х до 7,5х. По данным Vivo, 16-мегапиксельный модуль имеет толщину всего 6,2 мм благодаря перископической конструкции, благодаря чему без проблем поместится в корпусе толщиной 8,8 мм.

Vivo также говорит, что добилась огромного скачка в стабилизации изображения в главном 48-мегапиксельном модуле с «каркасоподобной структурой», заявляя прирост производительности в 200% по сравнению с традиционными системами OIS. Это должно вылиться в более плавное воспроизведению видео и существенно увеличить скорость спуска затвора для ночной съемки. По словам Vivo, технология вдохновлена вращением глаз хамелеонов для отслеживания предметов.

Кто знает, что из этого выйдет, но складная оптика с зумом и стабилизация в стиле карданного подвеса определенно звучит интригующе.

Само собой, Vivo APEX 2020 поддерживают скоростную зарядки — 120-ваттную проводную и 60-ваттную (!) беспроводную. Последняя технология, как утверждается, способна зарядить батарею емкостью 2000 мА*ч за 20 минут.

Остальные технические характеристики как у топовых флагманов: SoC Snapdragon 865, 5G, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти. Масса Vivo APEX 2020 — 169 г, версия ОС — Android 10, вариантов цвета корпуса два — черный и белый.

Будет интересно посмотреть, что в итоге из этого впечатляющегося списка мы увидим в модели NEX 3.

Источник: The Verge