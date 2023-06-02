GSC Game World обнаружила уязвимость, из-за которых российские хакеры смогли украсть материалы S.T.A.L.K.E.R. 2

В марте этого года выяснилось, что россияне украли материалы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и шантажируют GSC Game World. Так называемое «российское сталкерское сообщество» заявило о намерении слить в сеть большое количество материалов по игре (включая сюжет и катсцены), если разработчики не выполнят их требования. От украинской студии потребовали извиниться перед игроками из россии и белоруссии, разблокировать пользователя NF Star в официальном Discord и вернуть в игру российскую локализацию.

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Конечно, GSC Game World не пошла на уступки россиянам, а настоящее игровое сообщество поддержало разработчиков гривной и начало активно покупать игру. Впоследствии команда выяснила, как именно российские вымогатели похитили материалы игры. Об этом говорится в сообщении GSC Game World.

Команда выявила уязвимость, которой воспользовалась группа российских хакеров для кражи интеллектуальной собственности разработчиков. Сообщается, что россияне уже более полутора лет атакуют GSC Game World – еще до начала полномасштабного вторжения. К сожалению, атаки оказались успешными, и российские подонки смогли получить доступ к некоторым материалам и информации, которые предназначались для тестирования различных аспектов игры.

Разработчики призывают игровое сообщество воздержаться от просмотра материалов, распространяемых российскими проходимцами, чтобы не портить себе впечатление от готовой игры. Команда продолжает активно работать над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, чтобы оправдать ожидания игроков. Следовательно, следует пренебрегать жалкими потугами русских террористов и отправлять их вместе с их сливами курсом российского военного корабля.