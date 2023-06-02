GSC Game World обнаружила уязвимость, из-за которых российские хакеры смогли украсть материалы S.T.A.L.K.E.R. 2

В марте этого года выяснилось, что россияне украли материалы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и шантажируют GSC Game World. Так называемое «российское сталкерское сообщество» заявило о намерении слить в сеть большое количество материалов по игре (включая сюжет и катсцены), если разработчики не выполнят их требования. От украинской студии потребовали извиниться перед игроками из россии и белоруссии, разблокировать пользователя NF Star в официальном Discord и вернуть в игру российскую локализацию.
Конечно, GSC Game World не пошла на уступки россиянам, а настоящее игровое сообщество поддержало разработчиков гривной и начало активно покупать игру. Впоследствии команда выяснила, как именно российские вымогатели похитили материалы игры. Об этом говорится в сообщении GSC Game World.
Команда выявила уязвимость, которой воспользовалась группа российских хакеров для кражи интеллектуальной собственности разработчиков. Сообщается, что россияне уже более полутора лет атакуют GSC Game World – еще до начала полномасштабного вторжения. К сожалению, атаки оказались успешными, и российские подонки смогли получить доступ к некоторым материалам и информации, которые предназначались для тестирования различных аспектов игры.
— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) June 1, 2023
Разработчики призывают игровое сообщество воздержаться от просмотра материалов, распространяемых российскими проходимцами, чтобы не портить себе впечатление от готовой игры. Команда продолжает активно работать над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, чтобы оправдать ожидания игроков. Следовательно, следует пренебрегать жалкими потугами русских террористов и отправлять их вместе с их сливами курсом российского военного корабля.
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