Російський шантаж GSC Game World викликав бурхливе зростання продажів гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl серед українців

Завзятість українців – майже безмежна. Вона допомагає нам гуртуватись в часи викликів, будь то збір сотень мільйонів на техніку для оборони країни від нападників чи захист улюблених розробників від тих самих росіян.

Нещодавно дехто з так званої «російської сталкерської спільноти» заявив про намір злити в мережу велику кількість матеріалів з гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (включно з сюжетом та катсценами), якщо студія GSC Game World не виконає їхні вимоги. Від українських розробників вимагали просити вибачення перед гравцями з росії та білорусі, розблокувати користувача NF Star в офіційному Discord та повернути в гру російську локалізацію. Тоді в коментарях до новини ком’юніті сайту ITC.UA висловлювало слова підтримки компанії GSC Game World. Але лише словами українці не обмежились, та почали діяти. Ні, кремль ще не спалили, але, за звичаєм, почали донатити – цього разу підтримувати фінансово розробників S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Псіханув і вирішив не чекати аванс :3 @GSC_GW Ваша русофобія усе ще недостатня, тому вирізайте російські субтитри!) https://t.co/kyGuBXUCVD pic.twitter.com/OLbDnL0V7Y — Leon van Corvin 🇺🇦 (@corvin_leon) March 15, 2023

В сервісі мікроблогів Twitter почали з’являтись повідомлення від українців, в яких вони пишуть про оформлення попереднього замовлення на гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В деяких випадках вони пишуть, що навіть не планували грати в цю гру, але в такий спосіб підтримують розробників.

Власне, як і казав – візьму. Я не певен, що буду грати, бо свого часу ледве подужав першу (гра хороша, мене сеттинг не цікавить)

Але тут питання принципу @Gadzhega pic.twitter.com/CZTnoXrRuf — Джон Тахома (@andjohn_tah) March 15, 2023

Дехто купує гру та відправляє її друзям як подарунок.

Не для себе (поки що), але це теж рахується >:3 pic.twitter.com/T7lHT8M3d5 — 🌻 Королева соняхів 🌻🇺🇦🏳️‍🌈 (@Runanesonechko) March 15, 2023

Така активність української спільноти вже приносить свої плоди. Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стрімко підіймається в глобальному рейтингу Steam.

Менше ніж за день флешмобу гравцями вдалось підняли гру з 300+ до 124 місця глобального рейтингу Steam. Ще трохи і S.T.A.L.K.E.R. 2 повернеться в топ-100 глобального рейтингу https://t.co/gwb7U1ZJp5 pic.twitter.com/ynQdl5gtdK — Ігрові війська України 🇺🇦 (@gtofukraine) March 15, 2023

Закликаємо читачів також приєднатись до цієї ініціативи та підтримати гривнею розробників з GSC Game World та захисників у ЗСУ.