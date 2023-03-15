Ігри Новини 15.03.2023 о 20:18

Російський шантаж GSC Game World викликав бурхливе зростання продажів гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl серед українців

Вадим Карпусь

Автор новин

Завзятість українців – майже безмежна. Вона допомагає нам гуртуватись в часи викликів, будь то збір сотень мільйонів на техніку для оборони країни від нападників чи захист улюблених розробників від тих самих росіян.

Нещодавно дехто з так званої «російської сталкерської спільноти» заявив про намір злити в мережу велику кількість матеріалів з гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (включно з сюжетом та катсценами), якщо студія GSC Game World не виконає їхні вимоги. Від  українських розробників вимагали просити вибачення перед гравцями з росії та білорусі, розблокувати користувача NF Star в офіційному Discord та повернути в гру російську локалізацію. Тоді в коментарях до новини ком’юніті сайту ITC.UA висловлювало слова підтримки компанії GSC Game World. Але лише словами українці не обмежились, та почали діяти. Ні, кремль ще не спалили, але, за звичаєм, почали донатити – цього разу підтримувати фінансово розробників S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Российский шантаж GSC Game World вызвал бурный рост продаж игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl среди украинцев

В сервісі мікроблогів Twitter почали з’являтись повідомлення від українців, в яких вони пишуть про оформлення попереднього замовлення на гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В деяких випадках вони пишуть, що навіть не планували грати в цю гру, але в такий спосіб підтримують розробників.

Дехто купує гру та відправляє її друзям як подарунок.

Така активність української спільноти вже приносить свої плоди. Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стрімко підіймається в глобальному рейтингу Steam.

Закликаємо читачів також приєднатись до цієї ініціативи та підтримати гривнею розробників з GSC Game World та захисників у ЗСУ.

GSC Game World прокоментували витік матеріалів S.T.A.L.K.E.R. 2, відмовились від вимог шантажистів та закликають ігнорувати можливі зливи


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