GSC Game World: В S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет лут-боксов и режима «королевская битва»

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На минувших выходных в Киеве проходила выставка Games Gathering-2019. И среди прочих экспонатов на ней был стенд компании GSC Game World, полностью посвящённый новому проекту.

Напомним, игра S.T.A.L.K.E.R. 2 была официально анонсирована в мае 2019 года. Но с тех пор компания-разработчик не спешила делиться сведениями об этом проекте. Поклонникам оригинальной трилогии оставалось довольствоваться лишь парочкой артов и музыкальной композицией. По правде говоря, на выставке представители GSC Game World тоже были немногословны, но всё же небольшими порциями информации они поделились.

PR-менеджер компании Захар Бочаров рассказал, что в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет лут-боксов и не будет режима «королевская битва».

«Мы вдохновляемся оригинальной трилогией. Не могу пока говорить о том, какой это будет жанр, будет ли в игре онлайн-составляющая или нет, но оригинальная трилогия — хороший ориентир», — рассказал он.

Разработчики намерены выпустить игру для платформы ПК, и компания занимается проектом самостоятельно. Никакая совместная разработка не ведётся.

Компания пока не готова назвать конкретные сроки выхода S.T.A.L.K.E.R. 2. Однако новости по этому поводу обещают уже в скором времени.

Источник: AIN