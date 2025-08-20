Новости Игры 20.08.2025 comment views icon

GSC назвала дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5, предзаказ открыт — от 1799 грн

Маргарита Юзяк

GSC назвала дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5, предзаказ открыт — от 1799 грн

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец-то получила официальную дату релиза на PS5, а вместе с этим анонсирован предзаказ.

GSC Game World обещала портировать S.T.A.L.K.E.R. 2 во второй половине 2025 года после ряда слухов. Еще год назад студия не планировала переносить свой тайтл на платформу Sonyно все же решила не отказываться от дополнительных средств. В конце концов они объявили дату релиза — 20 ноября 2025 года. Ровно через год после выхода на Xbox и ПК.

Фанаты могут выбрать одно из трех изданий: базовое, делюкс и полное. Стандартное предлагает саму игру по цене ₴1 799, а вот делюкс издание дает дополнительное снаряжение, второстепенное задание, артбук и саундтрек. Дополняет картину полная версия игры — с сезонным пропуском, лучшими костюмами и оружием. Цена за них ₴2 199 и ₴2 799 соответственно.

GSC назвала дату релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5, передзамовлення відкрито — від 1799 грн
Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5

А вот физическая версия S.T.A.L.K.E.R. 2 для PS5 оказалась неполной — для запуска все равно требуется интернет-соединение и загрузка контента. Да и некоторые магазины не смогли написать название игры правильно с первого раза: вместо Chornobyl — Chornoby.

За предзаказ будут бонусы для владельцев PlayStation: уникальное оружие «Ветеран», костюм «Турист», персонализированная нашивка на рюкзак и расширенный контент у костра. А именно там будут атмосферные фоновые диалоги, которые добавляют глубины к атмосфере Зоны.

GSC назвала дату релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5, передзамовлення відкрито — від 1799 грн
Диск физической версии S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5

Тем временем владельцы игры на других платформах смогут обновить стандартную версию до Deluxe и Ultimate — без необходимости заново покупать основную игру. Отдельно GSC представила планы S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 год, среди которых обновление движка, приборы ночного видения, новые миссии и многое другое.

Источник: PlayStation.Store

