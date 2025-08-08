Новости Игры 08.08.2025 comment views icon

Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах

GSC Game World разрешила обновить стандартную S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl до Deluxe или Ultimate версий — и это доступно сразу на всех платформах.

Студия акцентировала на том, что теперь не надо покупать игру заново: достаточно отдельно добавить версию в Steam, GOG или Epic Games Store. Сейчас также действует -30% скидки на обновление с Deluxe до Ultimate. Она продлится до 14 августа 2025 года.

Deluxe Edition открывает доступ к ряду внутриигровых предметов, бонусной побочной миссии, а также эксклюзивному набору оружия и брони. Для тех, кто хочет больше — есть Ultimate Edition. В нем все из Deluxe, а также еще четыре единицы оружия, броня Ward Exoskeleton Suit, официальный артбук и саундтрек.

Кроме того, Ultimate включает Season Pass — он дает доступ к двум большим сюжетным дополнениям и всем будущим DLC. Первый из них — Echoes of the Past, расширит историю игры с новыми локациями и персонажами. А вот Shadow of the Monolith углубится в тайны Зоны. Оба дополнения станут доступными позже, но даты релиза или сроков нет.

Стандартний S.T.A.L.K.E.R. 2 можна оновити до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах
Различные издания S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl /
GSC Game World

В последнее время GSC была сосредоточена на патчах для S.T.A.L.K.E.R. 2, в частности открывала двери в центр Шевченко и исправляла ИИ монстров. Параллельно студия выпустила обновленную версию оригинальной трилогии, поддержку модов в ZoneKit и готовится портировать вторую часть на PS5.

Источник: GSC Game World

Популярные новости

arrow left
arrow right
S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone получила патч 1.1 — исправление сейвов, локаций и многих багов
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.1 — исправили поведение NPC и проблемы в миссиях
Стартовала первая бета Battlefield 6, в очереди — 295 000 игроков
Battlefield 2042 "разбомбили" отзывами в Steam из-за требования включить SecureBoot
Для модов на S.T.A.L.K.E.R. 2 понадобится отдельный SSD — Zone Kit весит почти 700 ГБ
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.2 — больше никакой зачарованной двери в центр Шевченко
GSC опубликовала туториал по модам оружия в S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 получит патч 1.5 на следующей неделе — новое оружие, редактор ZoneKit и многое другое
В Steam стартовала распродажа польских игр — Dying Light, Ghostrunner и другие со скидками до 90%
Вышел патч 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 — лут из мутантов, поддержка модов, NPC не будут появляться в воздухе
S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone получила официальный гайд для модов — Steam Workshop, шейдеры, анимации и прочее
Выживание в S.T.A.L.K.E.R. 2? В GSC намекают на более хардкорный режим
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PS5 в конце 2025 года — GSC показала интригующий трейлер
В System Shock 2 "двери сфинктера" не просто метафора — их создали из реальной колоноскопии
Возвращение к утечкам? Следующий патч S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит прибор ночного видения
Mafia: The Old Country получила 76/100 на Metacritic — сильный сюжет, но "шаблонный геймплей"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить