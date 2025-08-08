Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах

GSC Game World разрешила обновить стандартную S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl до Deluxe или Ultimate версий — и это доступно сразу на всех платформах.

Студия акцентировала на том, что теперь не надо покупать игру заново: достаточно отдельно добавить версию в Steam, GOG или Epic Games Store. Сейчас также действует -30% скидки на обновление с Deluxe до Ultimate. Она продлится до 14 августа 2025 года.

Deluxe Edition открывает доступ к ряду внутриигровых предметов, бонусной побочной миссии, а также эксклюзивному набору оружия и брони. Для тех, кто хочет больше — есть Ultimate Edition. В нем все из Deluxe, а также еще четыре единицы оружия, броня Ward Exoskeleton Suit, официальный артбук и саундтрек.

Кроме того, Ultimate включает Season Pass — он дает доступ к двум большим сюжетным дополнениям и всем будущим DLC. Первый из них — Echoes of the Past, расширит историю игры с новыми локациями и персонажами. А вот Shadow of the Monolith углубится в тайны Зоны. Оба дополнения станут доступными позже, но даты релиза или сроков нет.

В последнее время GSC была сосредоточена на патчах для S.T.A.L.K.E.R. 2, в частности открывала двери в центр Шевченко и исправляла ИИ монстров. Параллельно студия выпустила обновленную версию оригинальной трилогии, поддержку модов в ZoneKit и готовится портировать вторую часть на PS5.

Источник: GSC Game World