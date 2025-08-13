Новости Игры 13.08.2025 comment views icon

GSC представила дорожную карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 год — обновление движка, приборы ночного видения и новые миссии

GSC Game World представила официальный план развития S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на 2025 год. Нас ждет вторая фаза ZoneKit и обновление движка.

Главный шаг — переход игры на Unreal Engine 5.5.4, что даст новые инструменты для работы с атмосферой Зоны и оптимизацию производительности. Разработчики предупредили, что это может повлиять на темпы выхода других обновлений, но готовы рискнуть ради лучшего результата.

«Мы идем на этот риск — как настоящие сталкеры — и сделаем все возможное чтобы достичь наших целей в 2025 году», — говорят разработчики.

Во второй половине 2025 года игроков ждет ряд нововведений. Появятся приборы ночного видения (как говорили в утечках), бинокли и обновление системы A-Life. Например, Зона станет более живой: NPC не будут видеть так хорошо в темноте без приборов ночного видения. Вместе с тем будет обновлено боевое поведение NPC, а мутанты получат обновленный баланс и тактику.

В Зоне появятся новые аномалии, еще некоторые миссии от знакомых персонажей, новые погодные условия и удлиненный цикл дня и ночи. Изменится наполнение тайников, механики выносливости и энергетиков, а также появится режим иммерсивного дисплея. Также появится уровень сложности «Мастер» после того, как создатели намекали на более хардкорное прохождение.

Обновление коснется и интерфейса: улучшат экран снаряжения, другие элементы UI, добавят функцию восстановления локальных сохранений и проведут дальнейшую оптимизацию. Вместе с тем ZoneKit перейдет из первой фазы во вторую — появится поддержка аудиомодов, нарративных инструментов, улучшенная совместимость модификаций и поддержка Blueprints.

Кроме того, будут обновление трилогии S.T.A.L.K.E.R. и больше информации о S.T.A.L.K.E.R. 2 на R55 и PS5 Pro. Как известно, вторую часть все-таки решили портировать на консоль Sony, хотя сначала отказывались от таких планов. За первое полугодие 2025 года разработчики выполнили то, что обещали в первой «дорожной карте», где говорили о новом оружии и улучшенном луте с мутантов. Плюс GSC фиксила много квестов, поэтому теперь двери в центр Шевченко не ломаются.



