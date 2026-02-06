tradfi
"Мы торгуем не гамбургерами, а искусством": Штраус Зельник рассказал о "деликатной" рекламе GTA 6

Маргарита Юзяк

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что маркетинг GTA 6 будет «деликатным» и начнется лишь тогда, когда дата релиза станет максимально приближенной.


По его словам, компания не хочет запускать массовую рекламу задолго до выхода игры. Ранее Take-Two во время публикации финансовых результатов заявила, что маркетинг GTA 6 стартует летом накануне уже объявленной даты выхода 19 ноября. Так что нынешнюю информацию можно воспринимать как знак, что разработка GTA 6 идет по плану.

В разговоре с Джимом Крамером на CNBC Зельник объяснил, почему компания не спешит с рекламой GTA 6. Он назвал это сложной задачей и подчеркнул, что игра не должна выглядеть как очередной массовый продукт, поэтому подход к ее продвижению будет совсем другой.

«Это вызов, ведь мы хотим, чтобы продукт был по-настоящему «надлежащим» нашим потребителям. Поэтому маркетинг должен быть деликатным. Он должен ощущаться как нечто настоящее. Мы торгуем не гамбургерами, мы продаем уникальную форму искусства», — говорит босс Take-Two.

Зельник не уточнил, как именно это будет выглядеть на практике, а формат рекламной кампании пока оставляют в тайне. В то же время глава Take-Two опроверг слухи о том, что GTA 6 выйдет только в цифровом формате. Это стало реакцией на инсайдерскую информацию о возможном переносе физического релиза на 2027 год, якобы во избежание утечек.


GTA 6 / Rockstar

Различной информации вокруг GTA 6 и без того было немало: от материалов по разработке до фейковых «сливов», созданных с помощью ИИ. Фанаты предполагают, что один из главных героев служил в самом «элитном» полку США, а Rockstar пересматривает свое отношение к моддингу. Однако официальной информации пока мало. Несмотря на это, издатель продолжает ориентироваться на 19 ноября 2026 года.

Источник: PC Gamer, IGN

