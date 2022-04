Хакер взломал Instagram-аккаунт Bored Ape Yacht Club и украл NFT на миллионы долларов

Официальный аккаунт Bored Ape Yacht Club (BAYC) в Instagram взломали и разместили фишинговую ссылку на перевод токенов из кошельков пользователей.

Взлом проходил при помощи рекламы «аэродропа» – бесплатной раздачи токенов для пользователей, которые подключат кошельки MetaMask. Когда контроль над аккаунтом вернули, BAYC опубликовал предупреждение о мошенничестве, но некоторые пользователей успели перейти по ссылке.

🚨There is no mint going on today. It looks like BAYC Instagram was hacked. Do not mint anything, click links, or link your wallet to anything.

— Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) April 25, 2022