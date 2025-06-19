Известный аналитик считает, что криптоиндустрия вошла в «суперцикл преступности»

Блокчейн-исследователь ZachXBT предостерег о начале «суперцикла преступности» в криптоиндустрии. Он объяснил это комбинацией запуска мемкоинов политиками и закрытием нескольких судебных дел. ZachXBT подчеркнул, что криптоиндустрия всегда имела потенциал для злоупотреблений и использования разного рода уязвимостей. Однако ситуация в последнее время ухудшилась.

«Суперцикл преступности на самом деле очень реален. Он заметно усилился с тех пор, как политики запустили мемокоиныа многочисленные судебные дела были закрыты, что еще больше способствовало такому поведению», — считает он.

Исследователь подчеркнул, что многие криптовалютные протоколы продолжают собирать комиссии, несмотря на то, что более 50% их транзакционного объема связано с похищенными средствами.

Инфлюенсеры и лидеры мнений, которые продвигают мошеннические проекты и не несут никакой ответственности, что создает культуру безнаказанности. Кроме того, он добавил, что суды иногда становятся на сторону тех, кто использует уязвимости смарт-контрактов из-за устаревших законов, которые не приспособлены для решения современных вопросов, связанных с блокчейном.

«Государственные агентства, могли бы заработать 50-100 миллионов долларов, выдав штрафы всем инфлюенсерам и проектам, которые годами не раскрывали платную рекламу (это незаконно во многих юрисдикциях, но просто никогда не преследовалось)», — добавил ZachXBT.

Между тем небрежные команды некоторых проектов могут непреднамеренно позволить преступникам, таким как северокорейские хакеры, использовать их возможности. Большинство активности невозможно отследить. Исследователь также добавил, что на блокчейне Tron появился теневой рынок, Black U, стоимость которого оценивается от $5-$10 млрд.

В дополнение компания Certik сообщила, что по состоянию на май 2025 года хакеры украли криптовалют на сумму более $2,1 млрд.

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Источник: ZachXBT