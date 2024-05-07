Хакеры атаковали серверы Минобороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании стало жертвой атаки хакеров. В результате этого произошла массовая утечка данных военнослужащих. Правительство не называет страну, которая участвовала в этой атаке, но Sky News сообщает, что это Китай.

Кибератака была осуществлена на систему оплаты труда текущих военнослужащих и некоторых ветеранов. Следствием атаки стало раскрытие информации преимущественно об именах и банковских реквизитах. Несмотря на атаку, в этом месяце будут выплачены все зарплаты.

Тобиас Эллвуд, член парламента от Консервативной партии и бывший военный, сказал, что Китай, «вероятно, смотрел на финансово уязвимые слои населения с мыслью, что их могут принудить в обмен на деньги».

Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно «решительно выступает против всех форм кибератак и борется с ними» и «отвергает использование этой проблемы в политических целях для дискредитации других стран».

Министр обороны Грант Шеппс выступит с заявлением перед Палатой общин и изложит «план из многих пунктов», который будет включать действия по защите пострадавших военнослужащих. В то же время в Минобороны заявляют, что пострадавшим военнослужащим будут предоставлены консультации и поддержка.

Отмечается, что атака была осуществлена на систему подрядчика, которая не связана с основными компьютерными системами Министерства обороны. Она была выведена из строя, и сейчас начата проверка, чтобы понять масштаб взлома. Расследования пока не показали, что данные были похищены.

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Правительственный министр Мел Страйд сказал, что Китай является «вызовом, определяющим эпоху», и «наши глаза широко открыты». Он не подтвердил, что именно Китай причастен к этому взлому, но заявил, что Великобритания должна «установить правильный баланс», когда дело касается Пекина.

«Под балансом я имею в виду защиту нашей безопасности», ─ добавил Страйд.

Источник: Sky News

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