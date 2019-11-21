Анонсирующий трейлер и скриншоты Half-Life: Alyx — игра выйдет в марте 2020 года





Как и было запланировано, буквально только что Valve официально анонсировала новую игру Half-Life: Alyx для очков виртуальной реальности.

VR was built for the kind of gameplay that sits at the heart of Half-Life, and Half-Life: Alyx was built from the ground up for VR. You'll be able to play it on any SteamVR compatible system. Learn more about our VR compatibility and play styles: https://t.co/n1Ow10wBL8 pic.twitter.com/3K3dPMpnn7 — Valve (@valvesoftware) November 21, 2019

Итак, Half-Life: Alyx — это не какое-то техно-демо или эпизодическая история, а полноценная VR-игра, сопоставимая по длине с Half-Life 2, и, что более важно, долгожданное возвращение разработчика к серии Half-Life. Игра выйдет в марте 2020 года и является первой «халфой» со времен Episode 2, вышедшей в 2007 году. И, по словам Valve, нам, похоже, не придется ждать еще десять лет новую часть, но, конечно же, все будет зависеть, окажется ли Alyx достаточно успешной.

Одновременно Valve опубликовала анонсирующий трейлер и скриншоты Half-Life: Alyx.

Half-Life: Alyx является эксклюзивным проектом для виртуальной реальности. То есть, она с нуля построена для VR, а версии с управлением под клавиатуру и мышь не будет. В то же время Half-Life: Alyx не будет ограничена только платформой Valve. Кроме фирменной гарнитуры Valve Index запустить ее можно будет на Oculus Rift, Oculus Quest с новой беспроводной технологией Link, HTC Vive и даже на гарнитурах Windows Mixed Reality.

Как и ожидалось, действие игры будет разворачиваться в период между событиями первой и второй частей Half-Life, в центре сюжета Аликс Вэнс и ее отец Эли, в те времена, когда они создавали сопротивление захвату Земли Комбайном с целью построения инопланетной империи. Разработчики рекомендуют перед тем, как взяться за Half-Life: Alyx, пройти Half-Life 2: Episode 2 — история Alyx в итоге подведет к событиям Episode 2.

Alyx разрабатывается на движке Source 2 командой Campo Santo. Ее прохождение займет 15 часов.

Отличительной особенностью Half-Life: Alyx станет новая система управления — перчатки Gravity Gloves. Они позволят игрокам волшебным образом управлять предметами — подбирать оружие на расстоянии и взаимодействовать с головоломками. Наглядное представление дает трейлер выше.

Вот как Valve характеризует геймплей Half-Life: Alyx:

«Постарайтесь уклониться и прицелиться, пробираясь сквозь обломки стен и барнаклов, чтобы сделать невозможный выстрел. Покопайтесь на полках, чтобы найти лечебный шприц и несколько патронов для дробовика. Используйте доступные средства для взлома инопланетных интерфейсов. Бросьте бутылку в окно, чтобы отвлечь врага. Сорвите с лица Хедкраба и бросьте его в солдата Комбайна».

Еще раз Half-Life: Alyx — полноценное возвращение во вселенную Half-Life и хорошо знакомый фанатам мир.

Системные требования Half-Life: Alyx достаточно демократичны по современным меркам. Для знакомства с игрой сгодится ПК под управлением ОС Windows 10 с CPU Core i5-7500/Ryzen 5 1600 (или что-то помощнее), графикой GTX 1060/RX 580 (или что получше) и минимум 12 ГБ ОЗУ.

С сегодняшнего дня Half-Life: Alyx доступна для предзаказа в Steam. Игра стоит 699₴, но до релиза действует сниженная цена – 629₴. Владельцы Valve Index получат ее бесплатно.