Halo Infinite получит бесплатный многопользовательский режим и частоту до 120 кадров в секунду





Корпорация Microsoft очень осторожно и дозировано делится информацией о грядущей игре Halo Infinite, рассказывая лишь базовые сведения во время своих онлайн-мероприятий. Однако иногда пролить свет на этот проект позволяют другие источники. Иногда они могут быть очень неожиданными.

В этот раз очередную порцию информации об игре Halo Infinite раскрыл ирландский продавец игрушек Smyths Toys. Во-первых, упоминается «существенно сокращённое время загрузки». Это не удивительно, учитывая высокопроизводительный твердотельный накопитель в игровой консоли Xbox Series X. Во-вторых, на этой же консоли игра сможет обеспечивать частоту 120 кадров в секунду. Ранее Microsoft и 343 Industries подтверждали для Xbox Series X режим до 4K/60p. Наконец, источник упоминает о бесплатной многопользовательской игре. Это заявление выглядит удивительно и порождает сопутствующие вопросы. Например, решили ли разработчики использовать подход, подобный Warzone, и выделить многопользовательский режим в отдельный клиент?

Как ожидается, релиз игры Halo Infinite состоится в конце 2020 года одновременно для консолей Xbox One и Xbox Series X, а также компьютеров с ОС Windows 10. С первого же дня игра будет доступна подписчикам Xbox Game Pass.

Источник: wccftech