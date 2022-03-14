Heart of ChOrnobyl вместо Heart of ChErnobyl — разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 изменили название игры в Steam на правильное

GSC Game World наконец-то изменила написание подзаголовка S.T.A.L.K.E.R. 2 из российской транслитерации Heart of ChErnobyl на правильную украинскую — Heart of ChOrnobyl. Изменения пока коснулись только названия и описания игры в Steam.

Рядом с ценой все еще показывается старое название. Вероятно, это связано с внутренними правилами Steam и вскоре администрация отредактирует название.

Сайт и промо материалы пока тоже со старым названием. Верим, что вскоре после нашей победы в войне они тоже получают правильное название.

Стоит вспомнить, что после анонса игры украинские геймеры запустили кампанию по деросификации #ChornobylNotChernobyl и потребовали смену транслитерации, но разработчики тогда ответили, что в мире привыкли к «Чернобылю» и отказались вносить изменения.

Еще добавим, что, несмотря на требования убрать «Сталкер» из названия через ассоциации с россией, эта аббревиатура все же имеет правильное происхождение и является акронимом от английских слов Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers

В начале марта GSC Game World опубликовала видео в поддержку украинцев и подтвердила, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 полностью приостановлено. Кроме того, GSC Game World сняла все свои игры с продажи в россии.