Hearty – приложение с идеями времяпровождения с детьми и заботы об их эмоциональном состоянии во время войны

Во время войны взрослые зачастую заняты вопросами выживания, регулярным просмотром новостей, а дети становятся особенно уязвимыми. Часто у родителей не остаётся времени, сил или идей для совместного проведения времени с детьми. И если время и силы взрослым нужно искать самостоятельно, то помочь с идеями окажет приложение Hearty.

Hearty – это приложение с идеями для времяпрепровождения с детьми 4-10 лет. В приложении есть подборки игр, совместных занятий, тем для разговоров с детьми, а в последнем обновлении ещё появились и аудиокниги. Активности подобраны таким образом, чтобы просто и весело можно было провести время с детьми дома, на улице или в дороге. Эти идеи могут быть особенно полезными в тех случаях, когда семьи вынуждены прятаться в убежищах во время воздушной тревоги.

Как отмечают разработчики, все мероприятия тщательно подобраны и большинство из них может использоваться без какой-либо подготовки. Чтобы всё было понятно, подготовлены видеоинструкции. Специально подобранные темы для разговоров и вопросы помогут родителям узнать что-то новое о своём ребенке – важные моменты дня, интересы, чувства, мысли и т.д. Разработчики намерены еженедельно добавлять новые активности, чтобы поддерживать интерес со стороны детей. Отмечается, что, чем чаще пользователи работают с приложением, тем более точные рекомендации оно будет предоставлять.

Приложение Hearty распространяется бесплатно. Оно доступно для платформ Android и iOS.