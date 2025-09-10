Новости Игры 10.09.2025 comment views icon

Hollow Knight: Silksong получит первый патч, который "подрежет" сложность

Маргарита Юзяк

Фанаты добились своего — первый патч для Hollow Knight: Silksong изменит баланс игры. Team Cherry ослабит начальных боссов и увеличит количество наград.

Первый патч касается самых сложных ранних боссов: Moorwing и Sister Splinter. Это подтвердили в заметках к обновлению, которое появится «в середине следующей недели» на ПК и консолях — около 17 сентября. Отдельно стоит добавить, что патч сразу доступен в бета-версии Steam и GOG. Те, кто не хочет ждать, могут зарегистрироваться и протестировать его уже сейчас.

Изменения выглядят так:

  • незначительное снижение сложности боссов Moorwing и Sister Splinter;
  • уменьшение ущерба от Sandcarvers;
  • небольшое увеличение масштаба коллайдеров goach pod;
  • снижение цен на Bellway и Bell Bench в середине игры;
  • больше вознаграждений в виде четки за реликвии, цилиндры псалмов и курьерские доставки.

В патче для Hollow Knight: Silksong исправят кучу багов: теперь можно завершить желание-квесты (Infestation Operation, Beast in the Bells) и персонаж больше не зависает в воздухе после удара вниз по некоторым снарядам. Еще Хорнет не застревает при крафте в воспоминаниях (memories), а враги типа Шелковых Ножей (Silk Snippers) больше не зависают в Часовне Жнеца (Chapel of the Reaper).

Silksong сейчас держит почти 200 тыс. одновременных игроков только на ПК, а за все сутки почти полмиллиона, говорится в данных Steam Charts. Игра привлекла немало новых игроков, которые не были готовы к страданиям и хардкору. Поэтому уже появились гайды, как найти предметы, облегчающие игру и немало подобных модов. Похоже, теперь к этому присоединяется и сама Team Cherry.

Онлайн Hollow Knight: Silksong почти через неделю после релиза / Team Cherry

Напомним, что Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября, что заставило другие инди-игры быстро перенести свои релизы. Разработчики выставили цену $20 (₴415)что намного ниже ожидаемого. Он доступен на ПК, PlayStation, Xbox, Switch и с первого дня для пользователей в Game Pass.

