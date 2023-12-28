Холодильники Samsung интегрировали с ИИ — и сейчас они разрабатывают рецепты на основе ваших запасов или диетических потребностей

Четырехдверный холодильник Flex с системой AI Family Hub+ представят на выставке CES в следующем году.

Умный холодильник Samsung содержит внутреннюю камеру, которая может идентифицировать отдельные продукты и с помощью специальной программы предлагать рецепты с учетом ваших текущих запасов. Также пользователи могут транслировать экраны своих смартфонов Galaxy на 32-дюймовый сенсорный дисплей Family Hub и просматривать видео на TikTok и YouTube.

По данным The Verge, подобная модель уже была представлена в 2023 году, однако сейчас ее обновили дополнительными функциями — так холодильник через Family Hub может подключаться к профилю Samsung Health и адаптировать рецепты в соответствии с диетическими потребностями владельца.

У холодильника все еще есть некоторые ограничения (Samsung говорит, что его функция Vision AI может идентифицировать всего до 33 продуктов), поэтому не ожидайте, что он распознает что-нибудь слишком экзотическое. Пользователи также могут вручную вводить сроки годности продуктов на сенсорном экране, и холодильник известит об их завершении.

Samsung рассматривает этот холодильник как центральную часть других кухонных приборов своего производства с искусственным интеллектом (например, духовки с искусственным интеллектом) и более широкой экосистемы компании. В следующем году также появится модель варочной поверхности Anyplace, включающая выдвижную плиту. Обе оснащены семидюймовыми ЖК-экранами, которые можно использовать для просмотра рецептов из Samsung Food во время приготовления.