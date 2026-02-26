Honor интригует новым видео о Robot Phone — смартфоне, который имеет роботизированную руку

В преддверии Mobile World Congress (MWC) в Барселоне китайский бренд Honor напомнил об интересном новом дизайне форм-фактора смартфона — Robot Phone, который был анонсирован в октябре прошлого года. В концептуальном видео компания показывала знакомый на вид смартфон, который имеет маленькую роботизированную руку. Он вроде бы выйдет в марте этого года.





Новое промо-видео, которое появилось три дня назад демонстрирует, как робот-телефон оживает, выдвигаясь из выступления рядом с привычной выступающей частью камеры на задней панели устройства, и даже встречается лицом к лицу с гуманоидным роботом. Так называемый Robot Phone может поворачивать моторизованную камеру на конце роботизированной руки, похожей на кардан, чтобы придать ему удивительно живой вид — будто миниатюризированный Wall-E, который может высунуть голову из кармана рубашки.

Honor подкупает концепт как способ вместить больше искусственного интеллекта в свои продукты, вероятно позволяя потенциальным владельцам записывать и анализировать свое окружение, не иначе как другие носимые устройства с искусственным интеллектом, с которыми мы уже сталкивались до сих пор. Впрочем, стоит отметить, что действительно ли Robot Phone существует — совсем не очевидно. Во-первых, внимательный просмотр видео Honor наводит на мысль, что оно преимущественно создано искусственным интеллектом, включая сцены, где показаны целые толпы. Человеческие черты сглажены, детали немного слишком просты, и что-то в движении кажется совершенно неподвижным.





«Сколько искусственного интеллекта вы хотите в рекламе?» — пошутил один комментатор.

Кроме большой вероятности того, что на видео чистый «пар» (vaporware), концепт Honor также ставит много других вопросов. Насколько прочным может быть крошечный стабилизированный кардан, прикрепленный к верхушке смартфона? Сколько лишнего объема он добавит? Окончательно все станет понятным, когда мы увидим то, что Хонор собирается показать на MWC на следующей неделе. Но учитывая широкое использование искусственного интеллекта в маркетинге, есть большая вероятность, что придется долго ждать, пока Robot Phone попадет на рынок, если он вообще когда-нибудь будет разработан и построен.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Так что, несмотря на всю футуристичность и милоту концепта роботизированной смартфонной руки от Honor, идея пока больше похожа на маркетинговый эксперимент и демонстрацию возможностей ИИ, чем на реальный продукт, готовый к массовому рынку. Маленький моторизированный кардан, который торчит из телефона, вызывает слишком много вопросов относительно практичности и реальной пользы. А пока это очередной напоминатель, что будущее смартфонов ищет новые пути, но не всегда сразу находит те, которые действительно нужны пользователям.

Источник: Futurism