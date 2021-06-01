HP завершает сделку по приобретению HyperX

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Компания HP объявила о приобретении HyperX ― игрового подразделения компании Kingston Technology. Эта сделка отражает стратегию HP по дальнейшему стимулированию роста бизнеса Personal Systems, где гейминг и продажа соответствующих аксессуаров являются привлекательными сегментами рынка.

«Мы рады официально приветствовать выдающуюся команду HyperX в составе HP. HyperX завоевал доверие геймеров по всему миру. Мы намерены и в дальнейшем развивать этот бренд и усиливать его влияние», ― заявил Алекс Чо, президент Personal Systems, HP Inc.

Как отметили стороны, данная сделка расширяет экосистему компании HP и открывает для нее новые возможности роста в сфере компьютерных технологий и смежных областях.

Линейка продуктов HyperX включает в себя игровые гарнитуры, клавиатуры, мышки и коврики для них, микрофоны, а также различные аксессуары для игровых приставок.

Как было объявлено ранее, дочерний бренд Kingston перейдет к HP за 425 миллионов долларов. По прогнозам аналитиков, это приведет к увеличению прибыли HP в течение первого полного года после заключения сделки (не по отчетности GAAP).

Источник: HP