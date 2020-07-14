Huawei и BYD разработали первый в мире электромобиль с системой HiCar на базе HarmonyOS и специальную версию смартфона P40

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Китайский автопроизводитель BYD совместно с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei анонсировали первую в мире серию автомобилей, оснащённую новейшей системой HiCar. Она была разработана компанией Huawei и основана на её собственной операционной системе HarmonyOS.

Новая автомобильная система HiCar представляет собой интеллектуальное решение для обеспечения подключений, основанное на собственной операционной системе Huawei. Тем самым компания расширяет свою деятельность в сферу автомобильных сетей. По словам генерального директора Huawei Ричарда Ю Чэндона, последняя модель электромобиля BYD Han будет первой моделью с новой ОС.

Также отмечается, что в рамках этого решения Huawei впервые предлагает связь 5G для автомобилей. HarmonyOS разрабатывалась как широко поддерживаемая кроссплатформенная ОС. И данное расширение в сферу автомобилей является частью данной концепции. Дополнительно сообщается, что система HiCar будет доступна более чем в 120 моделях автомобилей от более чем 30 автопроизводителей, включая такие компании, как Audi, BYD, GAC и BAIC. Данная система позволит владельцу контролировать автомобиль с помощью смартфона, проверять его состояние в режиме реального времени и выполнять другие задачи.

Вместе с тем, руководство компании представило новую специальную версию смартфона Huawei P40. Она получила специальный логотип на задней панели, который служит напоминанием о запуске новой системы HiCar и сотрудничестве с BYD. Также в верхнем правом углу распложено название электромобиля Han. Технические характеристики смартфона соответствуют типичной модели Huawei P40, так что изменения являются сугубо косметическими.

Источник: gizmochina