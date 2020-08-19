Huawei обновила ноутбуки MateBook X 2020, MateBook 13, MateBook 14 и MateBook B

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Компания Huawei подготовила к выпуску обновлённые модели ноутбуков MateBook X 2020, MateBook 13, MateBook 14 и серии MateBook B, предназначенные для различных категорий пользователей.

Модель Huawei MateBook X 2020 оснащена 13-дюймовым сенсорным LTPS дисплеем с разрешением 3000×2000 точек. Экран занимает 90% поверхности корпуса, охватывает 100% цветового пространства sRGB, обеспечивает контрастность изображения 1500:1 и максимальную яркость 400 нит. Конфигурация может включать процессор Intel 10-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель NVMe ёмкостью 512 ГБ. Дискретная видеокарта не предусмотрена. В данной новинке используется система рассеивания тепла, не требующая использования вентилятора. Устройство предназначено для тех пользователей, кому важна портативность ноутбука. Оно выполнено в корпусе из алюминиево-магниевого сплава и имеет массу около 1 кг при размерах 284,4×206,7×13,6. Huawei MateBook X 2020 является первым в мире Windows-ноутбуком с трекпадом, чувствительным к силе нажатия. При этом реализована тактильная обратная связь. Систему Free Touch можно рассматривать в качестве аналога Force Touch в MacBook. В устройстве доступны выдвижная камера, клавиатура с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, беспроводные модули WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, два порта USB Type-C, 3,5-миллиметровый разъём и батарея ёмкостью 42 Втч. Ноутбук Huawei MateBook X 2020 уже доступен для предварительного заказа, а фактические поставки начнутся 24 августа. Пользователям предлагаются следующие конфигурации:

Core i5-1021U, 8 ГБ, 512 ГБ – $1156

Core i5-1021U, 16 ГБ, 512 ГБ – $1300

Core i7-1051U, 16 ГБ, 512 ГБ – $1445.

Ноутбуки Huawei MateBook 13 и MateBook 14 выполнены на базе процессоров AMD серии Ryzen 4000 H. Это высокопроизводительные чипы с показателем TDP на уровне 35-45 Вт, так что целевой категорией являются пользователи, выполняющие на ноутбуках ресурсоёмкие задачи. Модели отличаются диагональю дисплея (13 и 14 дюймов), хотя в обоих случаях применяются 2K-панели с опциональной поддержкой сенсорного ввода. Дисплеи обеспечивают охват 100% цветового пространства sRGB и сертифицированы Rheinland. Все конфигурации включают по 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкость 512 ГБ. 13-дюймовая версия Huawei MateBook 13 имеет толщину 14,9 мм и массу 1,3 кг. Она поступит в продажу в виде следующих конфигураций:

Ryzen 5 4600H, 16 ГБ, 512 ГБ – $665

Ryzen 7 4800H, 16 ГБ, 512 ГБ – $737

Ryzen 7 4800H, 16 ГБ, 512 ГБ, сенсорный дисплей – $780

Модель Huawei MateBook 14 с 14-дюймовым дисплеем весит 1,49 кг и имеет толщину 15,9 мм. В данном случае предлагаются следующие конфигурации:

Ryzen 5 4600H, 16 ГБ, 512 ГБ – $723

Ryzen 7 4800H, 16 ГБ, 512 ГБ – $766

Ryzen 7 4800H, 16 ГБ, 512 ГБ, сенсорный дисплей – $824.

Некоторые конфигурации доступны для предварительного заказа с 19 августа, но часть из них станет доступна для покупки позже (точные сроки пока не называются).

Обновлённая линейка ноутбуков Huawei MateBook B ориентирована на представителей корпоративного сегмента. Пользователям предлагаются модели MateBook B5-420, MateBook B3-510 и MateBook B3-410. Все три новинки выполнены в металлических корпусах и оснащаются процессорами Intel 10-го поколения. Модель Huawei MateBook B5-420 содержит 14-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2K, который обеспечивает максимальную яркость 300 нит, охват 100% цветового пространства sRGB и 70,8% цветового пространства NTSC. Толщина устройства оставляет 15,9 мм, а масса – 1,53 кг. В качестве опции может использоваться дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX350. Конфигурации имеют следующие варианты:

Core i5-10210U, 8 ГБ, 512 ГБ – $1013

Core i5-10210U, 8 ГБ, 512 ГБ, GeForce MX350 – $1114

Core i7-10510U, 16 ГБ, 512 ГБ – $1259

Модели Huawei MateBook B3-510 и MateBook B3-410, в основном, отличаются дисплеями и массо-габаритными характеристиками. MateBook B3-510 содержит 15,6-дюймовый Full HD дисплей с охватом 45% цветового пространства NTSC и максимальной яркостью 250 нит. Эта модель имеет толщину 15,3 мм, массу 1,53 кг и предлагается в виде следующих конфигураций:

Core i5-10210U, 8 ГБ, 256 ГБ – $796

Core i7-10510U, 8 ГБ, 256 ГБ – $970

Дисплей версии Huawei MateBook B3-410 имеет диагональ 14 дюймов и может раскрываться на 180 градусов при одинаковых прочих характеристиках. Эта модель весит 1,38 кг и доступна в следующих конфигурациях:

Core i5-10210U, 8 ГБ, 256 ГБ – $796

Core i5-10210U, 8 ГБ, 512 ГБ – $839

Core i7-10510U, 8 ГБ, 512 ГБ – $1013

Источник: gizmochina 1, 2, 3